La hija más grande del matrimonio de Carlos Tévez y Vanesa Mansilla, Florencia, es furor en Tik Tok e Instagram, donde ya reúne más de 330.000 seguidores. En la red social del video, suma cuatro millones de Me gusta y, como sucede con los hijos de otros famosos, encontró ahí un canal para comunicarse con su comunidad.

En Instagram, Florencia tiene 150 mil seguidores. En dicha cuenta, comparte fotos de sus viajes a París, Miami y Punta Cana. Por el momento, no ha compartido fotos junto a su padre ya que ha preferido mantener la vida de cada uno por separado (en cuanto a lo digital). Tal como otras influencers, Florencia busca crear contenido de lugares, de platos de comida y cambios de ropa para generar interacción entre sus seguidores. Sus fotos están repletas de comentarios donde la halagan.

Carlos y Vanesa tuvieron tres hijos: Florencia, de 18, Katie de 12 y Lito de 8.

La familia del exdelantero y actual DT de Independiente buscó alejarse de los reflectores y mantener una vida más cercana al anonimato. No es el caso de Florencia, de 18 años. Y si bien con sus videos deja en evidencia que cada cual tiene su vida, los seguidores no pierden la oportunidad para preguntarle por el día a día del exgoleador xeneize. “¿Y Carlos?”, “¿Por qué Tevez no está en Boca?”, le han preguntado o le han dejado mensajes como: “Me manda un saludo tu viejo y me pelo”.

Por su parte, el 2023 de Carlitos Tevez tuvo un gran desafío: salvar a Independiente de la zona baja de la tabla, misión que cumplió con creces cuando El Rojo peligraba en la categoría.

Aunque su intención y la de los dirigentes es continuar, Tevez no está pensando en la renovación del contrato para 2024 mientras disfruta de la campaña. En conferencia de prensa, expresó: “Los dirigentes me propusieron seguir, y yo quiero quedarme en Independiente. Para tranquilizar al hincha, tendría que ser una fatalidad para que no siga en el club”. Asumió el cargo a fines de agosto en reemplazo de Ricardo Zielinski y suscribió un contrato de un año con una cláusula de salida en diciembre.

Ahora, prioriza concentrarse en las próximas fechas para concluir la fase regular de la Copa de la Liga. Aunque señaló que la negociación del nuevo contrato con el club será “fácil”, indicó: “Podrá ser por otro año, dos o tres, eso no habrá problemas, pero ahora no nos podemos poner a pensar en eso”. Después de dirigir nueve partidos con un balance de 5 victorias y 5 empates, todos se ilusionan con su continuidad.