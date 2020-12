Tras la filtración de un audio en que Federico Bal organiza una fiesta con varias mujeres, crecieron los rumores de una separación con su novia, Sofía Aldrey

Federico Bal se habría separado de Sofía Aldrey. Así lo aseguraron en Los ángeles de la mañana: luego del escándalo que detonó la organización de una supuesta fiesta en casa de El Polaco -que también generó una crisiscon su pareja, Barby Silenzi-, el hijo de Carmen Barbieri estaría alejado de la joven con la que se puso en pareja a principios de 2020. Si bien el actor lo desmintió públicamente, el equipo de Ángel de Brito confirmó que la separación es un hecho.

El disparador fue el audio que Fede Bal le envió a El Polaco, en el que lo invitó a una fiesta en su casa, en la pileta. El evento tenía como idea invitar a varias mujeres, lo que no fue tan bien recibido por Silenzi ni por Aldrey.

"Sofía Aldrey y Federico Bal ya no estarían juntos", dijo Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana (El trece). "Ya no serían pareja. Esto paso en el día de ayer, y tendrán que confirmar ellos", agregó la panelista, que contó trató de comunicarse con Sofía. "Me dicen que después de que escuchó el audio y supo de la fiesta, que no era un asado, ella habría determinado y habría decidido terminar la relación", agregó.

Cinthia Fernández, que participó de un ensayo teatral con Bal, aseguró que el actor desmintió una crisis. "En el ensayo dijo que Sofía sabía todo lo que hacía, quién estaba esa noche. Dijo que lo de la mesa de las chicas no era cierto", subrayó la mediática.

En diálogo con La once diez / Radio de la ciudad, Bal se refirió al anuncio y desmintió una crisis con Aldrey. "Es algo que a mí no me pega. Me pasaron tantas cosas que si pensás que esto me puede afectar, no me conocés nada. Es un audio mío, privado, que le mando a un amigo, donde lo invito a una fiesta y esto le da de comer a todos los programas de chimentos", explicó. "Esto fue filtrado por su mujer en algún momento de celos y discusión".