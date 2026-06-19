Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera cumplió dos años: las fotos de la fiesta temática
Los padres del niño quisieron tener un festejo original y contrataron animadores que enseñaron cómo trabajan los expertos para recuperar restos de dinosaurios
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Nicole Neumann y Manu Urcera organizaron una celebración muy especial para festejar el segundo cumpleaños de Cruz, el hijo que tienen en común. Lejos de elegir una temática tradicional, la pareja apostó por una propuesta inmersiva inspirada en la paleontología y el universo de los dinosaurios, una idea que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en las redes sociales.
La modelo compartió a través de sus historias de Instagram distintos momentos del evento, donde mostró cada detalle de una fiesta diseñada para que los más chicos se sintieran verdaderos exploradores en busca de fósiles prehistóricos.
Desde el ingreso al salón, los invitados se encontraron con una ambientación preparada para recrear una aventura en plena era de los dinosaurios. Palmeras inflables, vegetación selvática, carteles temáticos y una gran escenografía con paisajes prehistóricos sirvieron de marco para el festejo. Además, cada niño recibió un kit de explorador compuesto por chalecos personalizados con la inscripción “Mundo Jurásico”, sombreros tipo safari y cascos de paleontólogo.
Además, los padres contrataron animadores caracterizados como investigadores que guiaron a los chicos en distintas actividades educativas y recreativas relacionadas con el trabajo de los paleontólogos. También el festejo contó con los clásicos juegos de un cumpleaños infantil, como un pelotero con tobogán, juegos didácticos y mesas para dibujar.
La mesa principal también estuvo completamente alineada con la temática elegida. La torta de cumpleaños presentó detalles en tonos verdes, blancos y celestes, decorada con pequeños dinosaurios, nubes y el número dos en referencia a la edad que cumplió Cruz. A su alrededor se ubicaron cupcakes, cake pops, alfajores y galletitas artesanales decoradas con figuras de dinosaurios, huevos prehistóricos, huellas y elementos vinculados al mundo jurásico.
En algunas fotografías se la pudo ver a Nicole abrazada a Cruz o jugar con él durante las actividades y las distintas sorpresas preparadas para la ocasión. El momento más especial llegó con la torta, en la que los padres se tomaron un retrato para el recuerdo y llamaron también a las hijas mayores de Nicole, Indiana, Allegra y Sienna a posar.
Rápidamente, las publicaciones se volvieron virales y cientos de seguidores de la top model celebraron el encuentro familiar y quedaron sorprendidos con lo mucho que creció Cruz en tan poco tiempo. Hasta el momento, Nicole prefirió publicar fotos con la cara del niño para preservar su identidad, por lo que muchos usuarios también le recordaron que esperan algún día la presentación formal.
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