La tajante frase de Nicole Neumann luego del “coqueteo” entre su marido Manu Urcera y Juana Viale

Una situación ocurrida en la última emisión de Almorzando con Juana (eltrece) generó una serie de entredichos y especulaciones de un presunto “coqueteo”. ¿Qué sucedió? Juana Viale recibió en su mesa al piloto Manu Urcera, esposo de Nicole Neumann y padre de Cruz, su hijo en común, y mientras cocinaban junto a Jimena Monteverde y Rafael Ferro, la conductora le levantó la manga para inspeccionar una cicatriz que le llamó la atención. Él le explicó que era la consecuencia de una quebradura e incluso le permitió que le palpara la clavícula derecha para comprobar otra vieja lesión que tenía. Esta suerte de “coqueteo” generó un debate y llegó a oídos de la modelo, quien no dudó en pronunciarse al respecto.

“Algo vi, pero igual están en modo delirio”, dijo Nicole Neumann en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV) cuando le preguntaron por “coqueteo” entre su marido y Viale. “Yo creo que siempre se busca algo, en este caso, el supuesto coqueteo”, dijo restándole importancia. “Estoy muy segura de mí. Me puede pasar igual, pero en este caso no percibo nada extraño”, siguió y aseguró que con su marido está “todo bien”.

Manu Urcera estuvo invitado al programa de Juana Viale (Foto: Instagram @manurcera)

La modelo admitió que durante un momento de su vida fue celosa, pero que ahora ya no es así: “Estoy plantada en un lugar donde ya no me estresaría porque, si pasara una situación así, yo estoy en una etapa donde no fuerzo nada”. Por último, dijo que no le impediría a Urcera regresar como invitado al programa de Viale, dado que, aparte, “no me pide permiso, ya somos todos adultos y cada uno hace lo que considera”.

Por otro lado, este miércoles en Puro Show (eltrece), Juana Viale dijo que el supuesto coqueteo era “un disparate”. “No me sorprenden las bol***ces, porque realmente lo es. Me parece que no hay que perder el tiempo en la est***dez humana de generar contenido donde no lo hay”, arremetió y aseguró que no la afecta en lo personal y que está acostumbrada a que se hable de ella.

Juana Viale habló sobre lo sucedido con Manu Urcera

“Me parece que ya en un momento hay que evolucionar. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto? Tenía una cicatriz que me llamó la atención. No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido”, sentenció y dio por finalizado el debate.

Por su parte, Manu Urcera se pronunció respecto a los reiterados rumores de separación que se hicieron eco recientemente y si generaron algún impacto en su matrimonio. “No desmentimos la separación con nada. No afecta en nada como pareja porque no es cierto y, si fuese cierto, tampoco afectaría”, sostuvo en Puro Show.

Manu Urcera se pronunció sobre los rumores de separación de Nicole Neumann

En esta misma línea habló de la disputa de su esposa con su exmarido, Fabián Cubero. Aclaró que no tiene relación con él y que busca acompañar a Nicole y ser “muy respetuoso de la situación”. Asimismo, remarcó que tiene “una linda relación” y “un gran cariño” por Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas mayores de la modelo. “Cruz también disfruta de sus hermanitas, así que bien”, comentó.