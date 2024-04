Cuándo viene Keane a la Argentina y cómo comprar las entradas

Escuchar

Keane volverá al país para celebrar 20 años de carrera, tras la publicación de su álbum Hopes and Fears. Este fue el primer trabajo de estudio del conjunto originado en Sussex con el que llegó a la fama con el hit “Somewhere Only We Know”. En conmemoración de este hito, harán una gira por América Latina para repasar sus mayores éxitos y pasarán por Buenos Aires.

Así lo confirmó la banda británica con un video que subieron a sus redes, en el cual cantan una reversión de “Sovereign Light Cafe”, donde cuentan cada uno de los destinos por los que recorrerán en su gira. “¡Hola a todos nuestros increíbles fans en América Latina! Estamos encantados de hacerles saber que nos estaremos viendo en noviembre. El tour de 20° aniversario de Hopes and Fears no estaría completo si no lo celebráramos con ustedes. No tenemos dudas de que su pasión y entusiasmo será una manera perfecta de coronar este año increíble. Nos vemos entonces”, escribieron junto a la publicación.

Durante ya dos décadas, la banda de rock alternativo compuesta por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin, Dominic Scott y Richard Hughes se ganó varios seguidores. Algunos de sus mayores éxitos incluye temas como “Everything is changing”, “Is It Any Wonder?”, “Crystal Ball” y “Bedshapped”. En ese sentido, muchos de sus fanáticos en la Argentina se preguntan cuándo será el recital y cómo pueden comprar las entradas.

Cuándo viene Keane a la Argentina

Ya hay fecha para el recital de Keane en la Argentina: será el jueves 14 de noviembre. Este se llevará a cabo en el Movistar Arena, que cuenta con una capacidad de 15.000 espectadores.

Este es el mismo escenario por el cual pasaron en su última visita al país en 2019. En esa ocasión, presentaron su último album Cause and Effect, que fue publicado ese mismo año.

¿Cómo comprar las entradas del recital de Keane en el Movistar Arena?

Keane celebrará con una gira el aniversario de 20 años de su primer álbum Archivo

Según indicó Keane en su página oficial y Move ―la productora encargada de traer a la banda a Sudamérica―, las entradas se podrán adquirir en los próximos días a través de la página oficial del Movistar Arena. La preventa exclusiva se abrirá el 8 de abril a las 13 horas y está destinada solamente para clientes del BBVA. Además, ellos podrán aprovechar 3 cuotas sin interés en sus tarjetas de crédito. En tanto, la venta general será a partir del 10 de abril a las 13 horas. Hasta el momento, no se dieron a conocer los precios de los tickets, que variarán según la ubicación en el establecimiento.

Para adquirir sus entradas, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio del Movistar Arena con usuario y contraseña. En caso de no tenerlo, se recomienda crearlo antes de realizar la compra.

Seleccionar la ubicación y la cantidad de entradas. Vale recordar que hay un límite de hasta 6 tickets por transacción.

Elegir el medio de pago. Las tarjetas que se aceptan son Cabal, Cabal débito, Master débito, Mastercard, Visa Crédito y Visa débito.

Iniciar si desea el E-Ticket (es decir que se puede ingresar al concierto con un código QR que se muestra con el celular) o si quiere el envío de las entradas físicas, cuya distribución se hará aproximadamente a los 10 días hábiles de realizada la compra.

