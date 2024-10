Cuatro datos curiosos sobre los hijos de Al Pacino: Julie, Anton, Olivia y el pequeño Roman

Escuchar

Al Pacino, uno de los actores más famosos de Hollywood, no solo es conocido por sus papeles icónicos en el cine, sino también por su vida personal, que incluye la paternidad. En 2023, el actor de 84 años dio la bienvenida a su cuarto hijo, un varón llamado Roman, nacido de su relación con la productora Noor Alfallah. Pero también tiene a Julie, Anton y Olivia. A continuación, algunos detalles interesantes sobre los cuatro hijos de esta leyenda del cine.

Cuatro historias, un apellido icónico

Julie Pacino, la mayor de los cuatro, nació en 1989 fruto de la relación entre Al Pacino y Jan Tarrant, una profesora de actuación. A pesar de haber crecido bajo la sombra de su famoso padre, Julie siempre estuvo enfocada en abrirse camino por sí misma. Desde pequeña, se sintió atraída por el cine y con la videocámara que sus padres le regalaron solía grabar películas caseras. Su sentido del humor la llevó a crear “Not Another Al Pacino Movie”, una parodia de los papeles más conocidos de su padre.

Julie estudió cine en UCLA y más tarde fundó la productora Tiny Apples, con la que ganó diversos premios, incluido el de Mejor Directora en el Festival de Cortometrajes de Venecia, en 2020. Al igual que su padre, busca contar historias poderosas, pero desde su propio ángulo.

Julie Pacino, la mayor de los cuatro, nació en 1989 fruto de la relación entre Al Pacino y Jan Tarrant (Foto Instagram)

En el año 2001, Al Pacino tuvo a sus gemelos Anton y Olivia con la actriz Beverly D’Angelo. A pesar de haberse separado en 2004, ambos mantuvieron una relación cordial y comprometida con la crianza de sus hijos. Anton, quien prefiere mantener un perfil bajo y alejado de las redes sociales, siguió un camino más privado. En cambio, Olivia Pacino, mucho más activa en plataformas como Instagram, suele compartir momentos personales con su padre, incluido un emotivo mensaje de cumpleaños en el que describía a Al Pacino como su “mejor amigo y la persona que más admira”.

A pesar de sus diferencias, ambos han tenido una infancia relativamente alejada del ojo público, y su madre señalo en diversas entrevistas la importancia de mantener el respeto mutuo por el bien de sus hijos, quienes ahora están forjando sus propios caminos.

En el año 2001, Al Pacino tuvo a sus gemelos Anton y Olivia con la actriz Beverly D’Angelo (Foto Instagram)

El hijo más pequeño de Al Pacino es Roman, quien nació en 2023, cuando el actor tenía 83 años. Su madre, Noor Alfallah, una productora de cine, estuvo en el centro de atención cuando se reveló que estaba esperando un hijo con la estrella de Hollywood. Aunque su relación ha sido objeto de rumores, ambos acordaron compartir la custodia de Roman, y Alfallah tiene la custodia física del pequeño.

Con apenas unos meses de vida, Roman inspiró a su padre a escribir sus memorias, tituladas “Sonny Boy”. Allí el actor mencionó que esta fue una manera de conectarse más profundamente con su hijo menor. Según palabras del propio actor, publicadas en un artículo de Today, Roman está “descubriendo el mundo” y ha traído una nueva energía a su vida.

Una paternidad presente

Al Pacino fue hijo de una familia disfuncional, su padre los abandonó cuando él tenía solo dos años. En este contexto, reflexionó públicamente sobre su enfoque como progenitor. En una entrevista de The New York Times, mencionó que siempre fue consciente de no repetir su historia familiar. A pesar de las exigencias de su carrera, buscó ser un papá presente y estar ahí para sus hijos en cada etapa de sus vidas.

Los cuatro hijos de Al Pacino, nacidos de diferentes relaciones y en diferentes etapas de su vida, representan una diversidad de intereses y personalidades. Desde la carrera cinematográfica de Julie hasta la vida privada de Anton, y la conexión de Olivia con las redes sociales, cada uno tiene una historia única. Roman, el más pequeño, apenas está comenzando a descubrir el mundo, pero con un apellido tan influyente y un padre famoso como Al Pacino, seguramente tendrá mucho por delante.

LA NACION