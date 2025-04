Jenifer Lauría confirmó su ruptura de Giuliano de Gran Hermano

Jenifer Lauría confirmó su separación de Giuliano Vaschetto. Ambos son parte de la actual edición de Gran Hermano, aunque, por el voto del público, quedaron eliminados del certamen televisivo.

Sin embargo no solo eso compartieron: también protagonizaron un romance dentro y fuera de la casa, a tal punto de mostrarse juntos en todos los programas, como en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, la expareja del futbolista Ricardo Centurión aclaró que su relación con Nano terminó.

El comunicado de Jenifer Lauría

“Hoy en día soy una persona con exposición pública, y aunque hay aspectos de mi vida que prefiero guardar, creo que ustedes -que me acompañan desde hace tiempo con tanto amor- merecen saber que mi relación con Nano llegó a su fin”, arrancó ella en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, Jenifer aclaró: “Lo que compartimos fue genuino. Vivimos momentos hermosos, que siempre voy a valorar. Fue una etapa linda que llegó a su fin, y me quedo con lo bueno que nos dejó. No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas”.

Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto se separaron: el comunicado de ambos en redes sociales

“Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba, pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias. Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene. Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño”, sostuvo Lauría.

Este comunicado que publicó Jenifer se dio tras pasar por el quirófano a raíz de una reducción mamaria. Según sus declaraciones, se sometió a una “mastopexia” porque “no aguantaba más”.

"No aguantaba más", la operación que atravesó Jenifer Lauría

“No estoy en condiciones de aclarar nada. Tengan paciencia que estoy recién operada”, lanzó la participante del reality, quien atravesó un duro momento con la operación y su separación de Giuliano.

La respuesta de Giuliano

En las últimas horas, Giuliano también publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para contar su versión de los hechos. Según su testimonio, su alejamiento de la televisión y el acercamiento con su hijo Tonni hizo que su pareja tomara distancia y decidieran separarse.

El comunicado de Giuliano Vaschetto

“Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Como toda separación, es difícil. No puedo hacer nada más que agradecer por cada minuto compartido con Jeni tanto adentro como afuera de la casa", aclaró, en primer término, Giuliano, quien decidió dar su punto de vista acerca de la separación que trascendió en las redes sociales.

Tras consumarse la relación, el oriundo de Santa Fe admitió: "Hay muchas historias que se inventan, tanto de uno como de otro. Nunca faltan los oportunistas. Esto empezó hace una semana cuando me fui de Buenos Aires y me alejé un poco también de la televisión. Tengo mucho respeto por ella y su familia y hoy en día somos personas libres”.

Giuliano Vaschetto ADRIAN DIAZ BERNINI

Con su hijo Tonni, de 7 años, en el medio de la cuestión, Nano cerró: “Nada malo pasó. Para mí estaba siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos, volviendo poco tiempo a mi ciudad. Simplemente invertí el orden de prioridades. El tiempo siempre acomoda las cosas en su lugar“.

LA NACION