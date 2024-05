Dalma Maradona contó por qué se distanció de Jey Mammon: “Hay algo que no me cierra”

Escuchar

Juan Martín Rago, popularmente conocido como Jey Mammon, regresó a la pantalla chica tras varios meses en la sombra. El exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) fue acusado de abuso sexual a Lucas Benvenuto cuando era menor de edad y, tras su aparición reciente, Dalma Maradona se pronunció sobre el caso y contó por qué decidió terminar su amistad con el humorista.

Mammon tendrá próximamente con un programa radial en Radio Splendid (AM 990) y conducirá un ciclo en Net TV. Su primera aparición en la televisión fue este domingo 12 de mayo, cuando fue invitado a Almorzando con Juana (eltrece). Como era de esperar, en su paso por la mesa más famosa de la TV se habló de la polémica en la que quedó involucrado.

Jey Mammon asistió como invitado al programa de Juana Viale Captura de TV

Una de las celebridades argentinas que se pronunció sobre ello fue Dalma Maradona, quien en el pasado mantuvo una fuerte amistad con el expresentador. La hija del 10 del fútbol mantuvo una conversación con Ángel de Brito en su programa de streaming #ÁngelResponde (Bondi) y reveló desde cuándo no tiene contacto con Jyy Mammon.

La mamá de Benja aseguró que no volvió a cruzárselo desde que el humorista asistió a su casamiento con Andrés Caldarelli, en 2018. Al instante, Ángel de Brito sintió curiosidad por si retomaron el contacto tras la denuncia de Lucas Benvenuto. “No. Yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie”, aseveró.

Dalma Maradona habló sobre su fin de la amistad con Jey Mammon Gonzalo Colini - LA NACION

“Tomé una postura”, señaló Dalma Maradona acerca de las acusaciones de abuso sexual que pesaron contra el mediático. Y siguió: “Lo que él dice de ‘yo soy inocente’, no voy a ir en contra de eso, técnicamente tiene razón. Pero hay algo de allí que no...”.

Al momento, De Brito le consultó: “¿No te cierra?”. A lo que la hija de Diego Maradona aseveró: “No”. El conductor aprovechó para reafirmar su postura sobre la situación: “A mí me pasó lo mismo. No me importa lo que diga la Justicia. Le pregunté qué había pasado, que me contara su versión, y me encontré con una pared. Y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía... es raro”.

Qué dijo Lucas Benvenuto tras la aparición de Jey Mammon en el programa de Juana Viale

Lucas Benvenuto se pronunció a través de las redes sociales para dar un mensaje a sus seguidores acerca de su estado actual y qué pensó sobre la aparición de Jey Mammon en televisión este domingo. “A todas las personas que me apoyan, decirles que estén tranquilos, que estoy en Ushuaia que es donde quiero estar y con las personas que deseo estar. Con un escudo humano muy fuerte de amor”, expresó.

Lucas Benvenuto compartió un mensaje en redes sociales

Y siguió: “No se preocupen. Yo, desde hace un tiempo, decidí no ver más noticias”. Luego, el contó cómo se encuentra tras todo lo transitado mediáticamente. “Imagínense si, después de todo lo que peleé tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida; voy a seguir enganchado a una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, apuntó.

Para concluir, cerró: “Mi camino, de ahora en más, es ser feliz. Lo que pase va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste. De este lado, no se preocupen por mí. Yo estoy muy bien”.

