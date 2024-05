Jimena Barón reflexionó sobre la maternidad y les dejó un consejo a las mujeres que quieren ser madres

Escuchar

No hay dudas de que Jimena Barón es una de las famosas que comunica gran parte de su vida privada a través de las redes sociales. Mamá de Morrison Osvaldo, de 10 años, en pareja con Matías Palleiro desde 2021 y a poco de cumplir 37 años, la actriz declaró en varias oportunidades que tiene ganas ser madre nuevamente.

En las últimas horas, utilizó su perfil de TikTok, donde acumula casi medio millón de seguidores, para reflexionar sobre la maternidad y explicar cómo debería influir el reloj biológico a la hora de elegir una pareja. “Las mujeres de mi edad, entre los 35 y 40 años, si estamos en una relación le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance de ser madres, el chabón puede a los 40 cortar una relación, estar 5 o 10 años soltero, agarrarse una piba joven y ser padre”, comenzó diciendo.

Jimena Barón mostró el emprendimiento que inició su hijo Momo Instagram: jmena

Y explicó la diferencia de ambos géneros: “A los 40, los pibes están en los boliches pensando qué trago tomar, y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico, más allá de cómo te sientas, de tu energía, de tu cuerpo, hay un reloj biológico. Entonces, para las mujeres de 35 a 40, esos años son nuestra última chance de ser madres, si desean serlo”.

En esa línea, la ex Esperanza Mía (eltrece) aconsejó a sus cientos de miles de seguidoras: “Cuídenlos porque valen oro, fíjense con quién están, si están felices, si hay un acuerdo respecto a tener hijos o no, esta persona tiene toda su vida para ser padre, vos no”.

Jimena Barón está en pareja con Matías Palleiro desde 2021 (Foto: Instagram/@jmna)

“Son años muy importantes, los últimos, más allá de la posibilidad de congelar óvulos, si estás en pareja, que sea un tema de conversación, esto, sean sinceras con ustedes mismas”, agregó.

Con relación a las mujeres que ya están en pareja, hizo hincapié en la importancia de tener la confianza suficiente para comunicarle a su pareja su deseo de maternar. “Si tienen el deseo (de ser madres), tengan cuidado con estos años porque después no hay vuelta atrás, si quieren ser madres que no les dé miedo sacar el tema con la persona con la que están”, indicó.

Para concluir, sumó: “Hablen del tema, cuídenlos porque son irrecuperables, ellos pueden hacer lo que quieran cuando quieran, nosotras no, y cuando sea tarde, puede ser muy doloroso”.

El truco de Jimena Barón para eliminar arrugas del entrecejo

Antes de comenzar con su reflexión, la artista se percató que se había olvidado de quitar una cinta que tenía en el entrecejo, por lo que procedió a explicar para qué era y se volvió viral.

“Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, introdujo. Acto seguido, indicó que notó en su rostro dos “rayas” ubicadas entre las cejas que se mantienen durante todo el día, y por ello decidió tomar cartas en el asunto.

(Captura video)

“Ahora me pongo esta cinta y tengo esto lisito, durante el día también, se me mantiene. La cinta es cualquiera, yo lo vi en TikTok. No voy a decir la marca (de la cinta), son unas rígidas y como no existe en la Argentina, dije: ‘Me voy a poner una cinta cualquiera que tenga, tipo de venda’. Y a la mañana no hay arruga”, se sinceró.

