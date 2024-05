El incómodo momento de Jey Mammon con Juana Viale y la explicación de la conductora a las críticas por su invitación

Escuchar

Este domingo, Juana Viale retomó la conducción del Almorzando con Juana (eltrece). Desde el anuncio de su regreso y de los invitados que participarían de la mesaza, uno de ellos generó polémicas y críticas: Jey Mammon. Con el fin de que presente su opinión y su lado de la historia respecto de la acusación de abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, el actor estuvo presente.

Al inicio del programa, Juana habló de su travesía en el océano Atlántico y luego fue tajante con las personas que la criticaron por contar con la presencia de Mammon en su lista de invitados. Cabe recordar que cuando se destapó esta denuncia, fue en marzo del 2023, en el contexto del arresto de Marcelo Corazza, quien Benvenuto, en una entrevista con A la Tarde (América), describió que durante sus 14 años hasta sus “16 o 17 años”, mantuvo una relación con el artista. Lo cierto es que, ya en su mayoría de edad, lo denunció por abuso sexual y la causa quedó prescripta por la Justicia debido a que el tiempo entre la demanda y el hecho era superior al plazo admitido para hacerla. De esta forma, el cantante y actor fue desplazado de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) y durante unas semanas se instaló en España. A su vuelta, rehizo su camino en el teatro.

“Con este programa que tenemos hoy hubo mucho run run, mucha charla por uno de nuestros invitados. Y quiero decir que este programa es abierto, apartidario. Ni político, ni nada. Acá recibimos a todos para poder escuchar, para que toda la gente se pueda expresar. Así que antes de emitir juicios tenemos que escuchar siempre a las dos campanas, por favor”, justificó Juana. Minutos después de presentar a todos, y en último lugar del orden de invitados, le dio la bienvenida a Mammon. En ese momento, el nerviosismo y la sensación de incomodidad quedó explícita ante la cámara.

Lo cierto es que en la previa, como suele hacer la conductora, para este invitado la carta de presentación fue escueta, solo dijo: “Es músico, conductor y actor”. En el ingreso al estudio, Jey de inmediato bromeó con el vestido de Juana, el cual utilizó durante la gala de los Martín Fierro del año pasado.

“Tengo el mismo traje que cuando fui a los Martín Fierro”, soltó en respuesta Mammon en coincidencia con Viale. “¿Cómo la pasaste vos?”, insistió. “Bien, ¿y vos?”, preguntó la conductora. “Yo bien, lo que pasa que no te crucé, no te vi”, soltó Jey como chicana.

“No, lo que pasa es que yo estaba adelante, me enteré por el run run que habías llegado”, explicó Juana y agregó: “Pero vos te sentaste en tu mesa y hubo una situación ahí, ¿o no?”. “Yo comí, como hoy voy a comer, yo voy a los lugares donde se come bien”, replicó el artista.

Luego de ese ida y vuelta en el que Juana no se dejó de tocar las manos y moverse de un lado para el otro, le indicó que debía dirigirse a la mesa y el invitado reprochó: “Ay, re cortito”. “¿Qué más querés decir?”, preguntó la nieta de Mirtha Legrand y Jey subrayó: “No sé, con los demás hablaste un montón”.

Cuando la conductora le consultó por el vestuario y si quería reconocer a una marca en específico, el invitado respondió: “Quiero agradecer a la gente que me ha mandado muchos mensajes hermosos”.

“¿Cómo está tu presente?”, repreguntó Juana y Jey soltó: “Estoy muy bien, con un futuro hermoso, estoy muy feliz (...) Hice teatro en Carlos Paz de la mano de Gustavo Sofovich, que lo adoro”. “Estás flaco, ¿las noticias te hacen perder peso?”, comentó Viale y Mammon explicó: “Estoy saludable, no fue por las noticias, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo mejor, estoy haciendo terapia (...) Antes, quiero aclarar que me invitó su abuela y me invitaste vos”.

Minutos después y ya en la mesa, la conductora siguió: “Jey fue invitado y jamás puso objeción si se sentaba al lado de alguien, si no se sentaba con alguien. No dijo jamás que no le preguntemos de esto, que a veces sucede”. En conclusión, el artista completó: “Me invitó tu abuela y yo ¿qué hice? Yo dije sí, voy con Mirtha y te avisé. La esperé a Juana y dije, me re siento también con Mirtha, porque si vos estás convencido de lo que hiciste... La productora me dijo que venían los periodistas de Arriba Argentinos (eltrece) ¿y puse alguna objeción? No”.

