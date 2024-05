Las palabras de Lucas Benvenuto luego de la aparición en medios de Jey Mammon: “Tengo que seguir sonriendo, mientras otros agarran la lavandina”

Escuchar

Este domingo 12 de mayo, Juana Viale regresó a los almuerzos, luego de unas pequeñas vacaciones, y contó entre sus invitados a Jey Mammon, el conductor y humorista que fue denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto. Tras su participación en el programa, el joven recurrió a sus redes para dedicarle unas palabras a quienes lo siguen.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Lucas comentó: “Les quiero dejar este video, que seguro lo deje dos o tres días y después lo borre, simplemente para poder comunicarme con ustedes, con todas las personas que siempre me apoyan, y decirles que estén tranquilos, que estoy en Ushuaia que es en donde quiero estar y con las personas que deseo estar, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias”.

Más adelante, Benvenuto continuó: “Imagínense si después de todo lo que pelee tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, voy a seguir enganchado a una historia que no tiene sentido, y que es increíblemente cruel. No paro de recibir mensajes en estos días, que están preocupados por mí, que están viendo lo que está pasando en los medios, y no voy a decir nada porque estoy desactualizado y ya cumplí una meta de vida. Mi camino de ahora en más es ser feliz, lo que pase va a ser el resultado de la vida, cuando uno hace las cosas mal, y la vida te devuelve como vos accionaste. De este lado no se preocupen por mí, yo estoy muy bien, ustedes son un gran apoyo para mí, saben cuándo apagar el televisor y cuándo no”.

Y en el último tramo del video, que dura poco más de dos minutos, el joven concluyó: “Y de este lado, estoy siendo feliz. Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear por mi verdad. Me cansé de pelear, pero no de buscar mi felicidad. Estoy muy agradecido, y les mando un beso enorme a todos. Tengo que seguir sonriendo, mientras otros agarran la lavandina”.

El cruce entre Jey y Valeria Sampedro

En el marco de Almorzando con Juana Viale, se produjeron varios momentos en los que Jey Mammon justificó su posición. Y uno de esos cruces, lo tuvo con la periodista Valeria Sampedro, también invitada al programa.

“Perdón, pero lo que declara la Justicia es que la causa prescribió. Es un tecnicismo. Para el juez y el fiscal se trata de un supuesto delito viejo que se decide no investigar. La Justicia no te declaró inocente”, apuntó la periodista de TN y eltrece, lo que derivó en un extenso ida y vuelta en el que Mammon afirmó estar cansado de hablar del tema pero aún así dijo estar dispuesto a hacerlo. “Casi me mató, ¿entendés?”, sumó luego e insistió sobre su inocencia dirigiéndose a Sampedro. Más allá de las cuestiones legales en debate, Viale incluyó una pregunta que extendió la discusión hacia otros terrenos.

“¿Está mal que una persona de 32 años tenga una relación con alguien de 16″?, intervino la conductora al tiempo que, sin contestar directamente, Mammon se preguntaba: “¿Esto es una cuestión moral o legal?”, y dijo que su mirada estaba puesta en el futuro. “Ahora voy a contar todo lo lindo que se viene porque soy un convencido de que el abuso no pasó”. Según él, ese convencimiento también es el de la gente en la calle que “entendió perfectamente todo el circo” y que hizo de sus presentaciones teatrales durante el verano en Villa Carlos Paz un éxito “espectacular”.

Además, el conductor dijo estar “cansado de esto”, y luego de más de veinte minutos de charla mencionó el proyecto de regresar a la TV con un programa en el canal Net TV, que va a realizar cambios en su programación diaria a partir de junio. Por el lado de la radio, el humorista y músico conducirá en Splendid un ciclo diario de 15 a 17. Su debut podría ser antes de fines de mayo. El “operativo retorno” de Mammon se completará con un show en vivo que realizará el 1 de junio en el Teatro Bar Café la Humedad.

