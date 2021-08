Dalma Maradona le dedicó una ácida frase a su excuñado, el Kun Agüero: “Me tiene muy preocupada”

La inesperada despedida de Lionel Messi de Barcelona causó revuelo mundial. Uno de los protagonistas de los memes de Twitter referidos al tema fue Sergio “Kun” Agüero, quien se había sumado al equipo catalán para jugar con su amigo, pero finalmente no podrá hacerlo. Este fin de semana, Dalma Maradona aseguró estar “muy preocupada” por el padre de su sobrino Benjamín.

La hija de Diego Maradona respondió preguntas en Instagram y uno de sus seguidores indagó: “¿Cómo es tu relación con el Kun?”. Sin responder exactamente a lo que le estaban consultando, la actriz hizo un comentario que muchos usuarios tomaron como irónico o sarcástico.

Dalma Maradona respondió preguntas en Instagram y se mostró "preocupada" por el Kun Agüero Instagram: @dalmamaradona

“Lo que me tiene muy preocupada es que se quedó ahí varado en Barcelona y Messi no va…”, escribió Dalma, y resaltó: “¡Me preocupa pobre Kun!”.

A su vez, la artista se mostró orgullosa de su sobrino y afirmó que lo extraña muchísimo y que “no le da bola”.

Dalma Maradona aseguró que extraña mucho a Benjamín Agüero Instagram: @dalmamaradona

Agüero es el ex de Gianinna Maradona, con quien mantuvo una relación entre 2008 y 2012, fruto de la cual nació en 2009 el único hijo de la pareja Benjamín Agüero Maradona. Tras problemas familiares y de pareja, ambos decidieron tomar caminos separados.

El bautismo de Benjamín Agüero Maradona, en el Santuario de San Expedito, en Balvanera Archivo

El duro cruce de Dalma con su excuñado

En junio de 2020, Gianinna había tenido una pelea con el actual futbolista de Barcelona por no haber invitado a su cumpleaños virtual al hijo que tienen en común. “Reitero, decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también. Te creías bastante piola pero… el Sol no se tapa con la mano, ¿no?”, sentenció la empresaria en aquella oportunidad.

Dalma salió a defenderla y a expresar el amor que siente por su sobrino de 12 años. “Benja, sabé que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero, porque no te merecés menos que eso, mi amor. Sos magia, y el que no lo pueda ver que se joda”, expresó antes de soltar su ira. “Y mejor corto acá porque me tenés censurada, Gianinna, pero en cualquier momentito prendo fuego todo”, advirtió.

Más allá de esta pelea, en febrero pasado Benjamín viajó a Manchester, Inglaterra, para festejar su cumpleaños junto a su padre y Gianinna se mostró en buenos términos no solo con su ex sino también con su actual pareja, Sofía Calzetti, a quien le agradeció por el festejo que le organizó a su hijo.

Sin embargo, parece que Dalma no se lleva tan bien con el padre de su sobrino, ya que evitó responder cómo es realmente su relación y puso en su lugar un comentario que los usuarios tomaron por sarcástico.

