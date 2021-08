Quentin Tarantino reveló por qué no comparte su fortuna con su madre: “No verá ni un centavo”

Quentin Tarantino reveló en una entrevista que su madre no lo apoyó en su vocación artística cuando era adolescente y desde ese entonces mantienen una conflictiva relación. El director de cine contó que se sintió desilusionado por la actitud de su progenitora y decidió que cuando triunfara en la pantalla grande no le daría parte de su fortuna: “No verá ni un centavo”.

En una distendida charla con The Moment, el podcast de Brian Koppelman, el realizador cinematográfico habló a corazón abierto sobre su infancia. Su madre, Connie Zastoupil dio a luz a sus 16 años, fruto de su matrimonio con Tony Tarantino, y la pareja se separó antes de que Quentin naciera.

Según contó el guionista, su padre le mintió a su madre y le dijo que era estéril cuando se casaron. Cuando descubrió que estaba embarazada la invadió el enojo y decidió que criaría a su hijo lejos de su exmarido. “Ella se quejaba porque yo no le prestaba atención a la escuela y en una ocasión, en medio de una discusión me dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste, ¡esa m… se acabó!’”, recordó Tarantino.

Quentin Tarantino y su esposa, la modelo israelí Daniella Pick, se convirtieron en padres de su primer hijo en febrero de 2020 Reuters

“Y cuando me dijo eso, de esa manera sarcástica, me dije: ‘Muy bien, entonces cuando me convierta en un director, nunca verá ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ella. No habrá vacaciones ni auto. No obtendrá nada por lo que me acaba de decir’”, detalló.

Atónito por la confesión del director, Koppelman le preguntó a si había cumplido con esa “amenaza”, y el director aseguró que nunca le compró una propiedad a la mujer que le dio la vida. “La ayudé una sola vez con un problema de impuestos que tuvo, pero no hubo casa ni coche”, sentenció Tarantino.

“Hay consecuencias por lo que uno le dice a sus hijos, recuerden que hay consecuencias por emplear un tono sarcástico sobre lo que es importante para ellos”, concluyó el director de Pulp Fiction. Recordemos que el cineasta fue padre por primera vez a sus 56 años, en febrero del 2020, junto a su esposa, Daniella Pick.

