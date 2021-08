Hostigamiento digital: investigan a Dalma y a Gianinna Maradona Villafañe tras una denuncia de Matías Morla

Una fiscalía penal, contravencional y de faltas porteña investiga si, por medio de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram, Dalma y Gianinna Maradona, las hijas de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe, “afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional de Matías Morla”. La contravención bajo análisis está tipificado como hostigamiento digital.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La investigación comenzó tras una denuncia del último abogado y representante del astro mundial del fútbol y recayó en el fiscal Mauro Tereszko. Según explicaron los voceros consultados, las hijas de Maradona y Villafañe fueron notificadas de la imputación y fueron citadas para el 19 de este mes para que hagan su descargo.

“La presente investigación tiene por objeto determinar si de manera continuada, al menos desde el 6 de diciembre de 2020 y hasta julio pasado, Dalma y Gianinna Maradona Villafañe, por medio de publicaciones periódicas y reiteradas mediante las redes sociales Instagram y Twitter, afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional de Morla, utilizando para ello sus cuentas oficiales @dalmaradona y @gianmaradona”, según el fiscal Tereszko en el denominado “decreto de determinación de los hechos”, que es el escrito donde se presentan los fundamentos de la denuncia.

Morla, según fuentes judiciales, fue aceptado como querellante y será representado por el abogado Guillermo Schmidt.

En el expediente donde se investigan las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona, Morla fue abogado de las hermanas del astro

Se trata de un nuevo round judicial entre ambas partes. A fines del mes pasado y después de una presentación de los abogados que representan a Dalma y a Gianinna Maradona Villafañe, el juez de Garantías de San Isidro Diego Martínez apartó a Morla como querellante en la causa donde se investigan las circunstancias que rodearon la muerte del astro mundial del fútbol, ocurrida el 25 de noviembre pasado, en representación de las hermanas del por entonces DT de Gimnasia y Esgrima La Plata y, además, denunció la posible comisión de un delito de acción pública y pidió investigarlo por asesorar a algunos de los imputados del caso.

El hostigamiento digital está contemplado en el artículo 71 del Código Contravencional porteño y sanciona con una multa de entre 160 y 800 unidades fijas, de entre tres y diez días de trabajo de utilidad pública o entre uno u cinco días de arresto para quien “intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito”.

En la denuncia contra Dalma y Gianinna Maradona, Morla presentó las copias de las publicaciones en redes sociales donde supuestamente fue hostigado.

Según el “decreto determinación de los hechos”, el el 6 de diciembre del año pasado, dos semanas después de la muerte de su padre, Dalma Maradona Villafañe publicó una historia titulada “Mas cagón {SIC] no se consigue” dirigida a Morla donde afirmó: “Te escribo por acá porque le mandaste un mje [sic] a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu ´mejor amigo´ [por Diego]. Si me hubieses atendido a mí las 200 veces que te llame te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. ¡Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mi cara a cara! Ojalá que se haga justicia y no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social. Y como me enteré que no te puedo arrobar sé que te vas a enterar igual MATIAS MORLA [sic]… y “a mi hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá…. Y por último, agradéceme, menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorre un disgusto”.

En el escrito, al que tuvo acceso LA NACION, el Ministerio Público Fiscal sostuvo: “Como elementos de interés al contexto y la afectación a la integridad física y seguridad del damnificado, corresponde destacar las imágenes aportadas de la marcha que se realizó el 10 de marzo pasado a las 18 horas bajo la consigna ´No se murió, lo mataron [por Maradona]´, con punto de encuentro en el Obelisco, en el que observan banderas sostenidas por personas particulares no identificadas con la leyenda ´Morla tu condena será social, no tenes perdón de Dios´, así como la filtración del teléfono celular personal y laboral del damnificado en una cuenta de Twitter el 4 de marzo de 2021″.

También se dejó constancia que desde su cuenta de Twitter, Gianinna Maradona Villafañe apoyó y convocó a esa movilización.

“Desde el 3 de marzo pasado, el denunciante había comenzado a recibir mensajes de personas desconocidas a través de la aplicación WhatsApp, con insultos, intimidaciones y mensajes inapropiados. De ello aportó capturas de, al menos, 74 mensajes recibidos, mayormente entre los días 3, 4 y 5 de ese mes vinculados a la muerte de Maradona”, se explicó en la descripción de la presentación que hizo el denunciante.