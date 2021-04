Dani La Chepi contó que se puso de novia con un recolector de basura

Daniela Viaggiamari, más conocida como La Chepi, es una de las grandes figuras de MasterChef Celebrity (Telefe). Invitada a Minuto para ganar, programa que conduce Marley por el mismo canal, habló sobre su novio, a quien conoció durante la cuarentena de una manera muy particular.

Fue Vicky Xipolitakis quien aprovechó la presencia de la influencer en el estudio para preguntarle por su pareja: “Él es chofer de camión de recolección de basura y lo conocí en la pandemia, durante la cuarentena, y por la ventana. Es muy linda persona y muy fachero”.

Al escucharla, el conductor no pudo evitar asociar la historia de amor de La Chepi con la novela Campeones (eltrece), donde Mariano Martínez interpretó a un basurero que tenía un romance con Laura Azcurra. Si bien coincidió, con picardía acotó: “Mi novio es más lindo, estoy empachada de amor”.

Sin dejar el tema ahí, agregó: “Yo me lo chamuye un poco pero él, se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”.

Al hablar de la relación de su hija Isabella con su pareja, explicó que “lo ama, en realidad ella se hizo amiga de él primero y se ponía en la reja cuando pasaba (con el camión). Ahí me miraba, me guiñaba el ojo y me decía ‘mamá, tenés que tener novio’. La verdad que se quieren mucho los dos y eso para mí es lo más importante”.

LA NACION