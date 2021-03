MasterChef Celebrity: Dani La Chepi dijo que María O’Donnell es “el enemigo”

Los beneficios que cada semana adquieren dos de los concursantes de MasterChef Celebrity, a veces, se parecen más a una maldición que a una bendición. Especialmente en la relación con sus compañeros.

Como el programa tiene poco de cocina y mucho de competencia, la idea de estos “premios” en realidad está pensada para complicarle la vida al de al lado, ponerle palos en la rueda y ganar, no ya por mérito culinario, sino por estrategia de juego.

Este martes, el desafío fue incorporar frutas a los platos. Dani La Chepi tuvo la posibilidad de decidir qué tipo de elementos iba a utilizar cada uno de sus compañeros, si frutos rojos, con carozo o tropicales. Con habilidad, la influencer repartió los grupos más complicados, y se quedó para ella la opción ganadora. Pero no contó con María O’Donnell quien, de un momento para otro, le cambió todos los planes.

Si el beneficio de La Chepi le daba potestad sobre el ingrediente principal, el de O’Donnell consistió en elegir si las preparaciones de cada uno tenían que ser dulces o saladas. Y a la Chepi le complicó la existencia. “Ahí me parece que hubo ‘devolución de gentilezas’”, agitó Del Moro, mientras la perjudicada reflexionaba: “Está todo bien María, relajate, pero me acabás de cambiar el plato entero”.

Los minutos pasaban y La Chepi no lograba focalizar, ni siquiera batir una crema: “No se me hace, es ‘la crema del enemigo’. ¿Quién me la puso? ¿María O’ Donnell?”. Tiempo transcurriendo y nervios de punta, pésimo momento para que pase el conductor por su estación para que cante una canción: “No quiero que se me pase la salsa de frutos rojos, la crema que no se me hace, que se me enfría, que no se me enfría, y pasa Santi: ¿Por qué no le pedís a María O’Donnell que te lea un libro?”, dijo la rubia dando a entender lo que sentía en ese momento por su compañera.

Frustrada y a punto de abandonar Dani llevó su idea de plato a las últimas consecuencias y contra todo pronóstico terminó siendo la mejor de la noche. Subida al balcón, alegría y una compañera que no la va a sacar barata.

LA NACION