Daniel Craig se quebró al despedirse de James Bond: “Ha sido uno de los mayores honores de mi vida”

Tras interpretar a James Bond en cinco películas, Daniel Craig (53) acaba de cerrar una exitosa etapa en su carrera. El actor británico terminó el rodaje de Sin tiempo para morir (2021) y al despedirse del mítico espía internacional no pudo evitar emocionarse frente al staff.

El agente 007 fue encarnado por grandes actores a lo largo de su historia, quienes le entregaron al personaje su propia impronta. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y, finalmente, Daniel Craig, quien debió asumir la responsabilidad de hacerlo a la altura no solo de las circunstancias sino también del bagaje actoral de quienes lo precedieron en el papel.

A partir de Casino Royale (2006) hasta la fecha, James Bond está indisolublemente ligado a Craig. Y su quinta película, cuyo estreno debió posponerse una y otra vez por la pandemia de coronavirus, tiene un significado especial: después de su estreno, no volverá a ponerse en la piel del ícono cinematográfico de acción.

Sin tiempo para morir, la última película de Daniel Craig como el espía internacional Archivo

En las últimas horas, se conoció uno de los fragmentos más emotivos de Being James Bond (2021), el documental de Apple TV+ que narra la experiencia de Craig a lo largo de las filmaciones. Si bien el material se estrenará recién el 8 de octubre, las redes sociales permitieron que los fanáticos tuviesen un adelanto.

En un video de pocos minutos, se pudo ver una parte del discurso de agradecimiento que Daniel le dedicó al equipo de Sin tiempo para morir, el film cuyo estreno en cines en la Argentina está previsto para el jueves 30 de septiembre.

Daniel Craig se quebró al despedirse de James Bond

“Muchas de las personas que están acá trabajaron conmigo en cinco películas y sé que se habló mucho de lo que pienso sobre estos films”, comienza diciendo el actor en su despedida, aún vestido con el traje negro, la camisa blanca y el moño de seda característico del espía.

Visiblemente conmovido, continuó: “Pero amé cada segundo de estas películas, y especialmente de esta, porque me despertaba cada mañana y tenía la chance de trabajar con ustedes. Y ese ha sido uno de los mayores honores de mi vida”.

Entre el dolor y la fama

En la producción que se verá en Apple TV+, el actor de 53 años habló a corazón abierto sobre las presiones que soportó al asumir el rol en lugar de Pierce Brosnan y dijo que, con frecuencia, se sintió mal tanto física como psicológicamente.

Craig admitió que al principio se mostró reacio a aceptar el papel. Con absoluta sinceridad, les dijo a los productores: “No sabría qué hacer con él”. Además, contó que, después de conseguir el protagónico, se emborrachó tanto con Martinis, la bebida preferida del espía, que tuvo una resaca de tres días. Y agregó que, cuando finalmente fue anunciado como el sexto Bond, se quedó despierto toda la noche leyendo las reacciones negativas. Describió: “Fue duro, realmente duro y lleno de odio. Pero sabía que la película iba a ser buena, que estábamos haciendo algo especial”.

A pesar del éxito rotundo que significó para su carrera, Craig padeció el papel

Respecto de la fama mundial que le dio el personaje, admitió que no se sentía preparado para tanto escrutinio: “Mi vida personal se vio afectada por ser tan famoso de repente. Solía encerrarme y correr las cortinas. Me sentía asediado física y mentalmente. No me gustó el nuevo nivel de fama. Fue Hugh Jackman quien me ayudó a aceptarla y apreciarla”.

A pesar de no estar en su mejor forma física, Daniel soportó el dolor insoportable y el trauma psicológico de lastimarse durante el rodaje de Casino Royale. La segunda película, Quantum of Solace, también se vio obstaculizada por una huelga de escritores de Hollywood de 100 días y un guión que “no era tan bueno”.

Para compensar las debilidades de la historia, el actor confesó que se ofreció como voluntario para cada truco de la película, pero que no le fue bien con esa decisión: “En retrospectiva, fue un gran error, porque me lastimé gravemente. Estaba abrumado”. En términos de éxito cinematográfico, Skyfall, ganadora del Óscar en 2012, logró que olvidara las caídas de Quantum y fue un momento emotivo para Craig, que tuvo que despedirse de su coprotagonista, Judi Dench, después de que su personaje M fuera asesinado tras filmar tres películas juntos.

En 2015, el actor volvió a salir herido mientras filmaba Spectre: “Me divertí mucho en esa película, pero parte del problema fue que me rompí la pierna. Tuvimos que elegir si podíamos cancelar por nueve meses y operarme o seguir adelante. Yo no quería cancelar así que usé una pierna biónica durante el resto de la filmación. No fue lo mejor porque me distrajo mucho”.

Luego de 15 años en el personaje, se convirtió en el actor con más tiempo de servicio como 007

Fue este daño físico lo que llevó a Craig, entonces de 47 años, a comentar que “prefería cortarse las venas antes que volver a interpretar a Bond” después del estreno de Spectre. “Necesitaba un descanso. Necesitaba desconectarme. Realmente me sentí psicológicamente mal al final de esa película, demasiado viejo”, dijo sobre aquella experiencia.

Luego, a pesar de su resistencia, fue persuadido de repetir el papel en Sin tiempo para morir, convirtiéndose en el actor con más años de servicio como 007.