James Bond: Pierce Brosnan propuso a dos actores para reemplazar a Daniel Craig

GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002) son los imponentes títulos de la saga de James Bond que tuvieron la firma de Pierce Brosnan. Conocido como el Bond del millón de dólares, logró que sus películas sean las más taquilleras de la franquicia y es hoy una de las voces de más peso para hablar de la saga.

Desde el 2006, su lugar había sido muy bien cuidado por un Daniel Craig que le puso su impronta y sello a la saga pero llegó el momento de que llegue el cambio. No Time to Die será la última película del agente que tendrá al británico como protagonista y las preguntas sobre quién será su sucesor ya está en el aire.

“A veces se vuelve tedioso responder a esa pregunta pero hay que acostumbrarse al haber sido parte de la franquicia”, indicó Brosnan en diálogo con People. “Daniel hizo un trabajo fantástico, dejó una marca indeleble”, agregó en relación al desempeño de su sucesor.

Trailer oficial de la próxima película de James Bond - Fuente: YouTube

“Idris Elba es una presencia muy poderosa y tiene una gran voz. También destacaría Tom Hardy, puede adaptarse muy bien al papel. Tras la salida de Daniel, el próximo Bond puede abordarse de muchas maneras distintas”, concluyó Brosnan.

Los candidatos de Pierce

Elba tiene una amplia filmografía que comienza en el año 1999 al interpretar a Gregoire en Belle Maman. Desde entonces, ha formado parte de grandes proyectos como American Gangster (2007), Ghost Rider: Espíritu de Venganza (2012) e incluso Hobbs & Shaw (2019). Con 48 años es uno de los candidatos de Brosnan para tomar la posta del agente 007.

Idris Elba y Tom Hardy, los candidatos de Brosnan para el próximo James Bond

En cuanto a Hardy, quizás un tanto más popular por su papel en Peaky Blinders (2014). Con 43 años, su filmografía comienza en el año 2001 y ha participado en grandes películas como Inception (2010), Mad Max: Fury Road (2015) y Venom (2018).

Ambos, con su trayectoria e impronta, están en carpeta. Sin embargo, hasta la fecha, no hay datos concretos de quién asumirá el papel.

