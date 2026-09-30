Daniel Osvaldo puso en venta su chalet en Lomas de Zamora por 500.000 dólares: un recorrido en fotos por el interior

Desde LAM (América TV) confirmaron el martes 29 de septiembre que Daniel Osvaldo puso en venta su casa de Lomas de Zamora. Se trata de una propiedad de cuatro plantas con fachada de ladrillo en uno de los mejores barrios. Esta noticia coincidió con su situación de salud actual, mientras permanece internado en observación tras sufrir un derrame pleural en un pulmón. Conocé cómo es por dentro la propiedad.

Venden la casa de Daniel Osvaldo

Así es la casa que Daniel Osvaldo puso a la venta

La inmobiliaria de Lomas de Zamora que publicó el aviso de venta informa que es un chalet amplio de “categoría muy buena”. Su valor es de 500.000 dólares y fue retasada. Tiene tres plantas y un subsuelo. El techo es a dos aguas, tiene más de cuatro ambientes, tres dormitorios y uno en suite, cuatro baños y cuatro pisos. La superficie de construcción es de 317 metros cuadrados y el terreno completo concibe 360 metros cuadrados.

Así es la fachada externa de la vivienda (Fuente: Marisol Menendez - Inmobiliaria)

El nivel 1 se destaca por un porche con columnas, pisos cerámicos rústicos, una puerta doble de madera maciza y ventanales bowindows con vitró. El living con hogar a leña, con pisos de madera entarugados, un escritorio con puertas de 3 hojas con vitrales, biblioteca y ventanas tipo barrio con vidrios repartidos. El comedor es espacioso, con salida a una galería externa y con comunicación a la cocina/comedor diario. Cuenta con un pasillo que comunica el subsuelo y hasta el 2.º nivel.

La sala de estar de la casa (Fuente: Marisol Menendez - Inmobiliaria)

El nivel 2 tiene acceso por escalera de madera y/o ascensor. Hay 3 dormitorios con pisos de madera entarugados, placards empotrados de madera maciza; uno con balcón al frente.

Daniel Osvaldo con Momo en su casa

Al nivel 3 se accede por escalera a la bohardilla, donde se encuentran la sala de máquinas, los tanques de reserva de agua de acero inoxidable y un alfombrado con muebles y placards con puertas corredizas espejadas.

La casa de Daniel Osvaldo tiene ascensor que cubre las cuatro plantas (Fuente: Marisol Menendez - Inmobiliaria)

El subsuelo tiene un espacio de guardacoche y una sala para un quincho. Posee una cocina amoblada, baño completo y lavadero con cocina incluida. El jardín tiene una pileta y un galpón para guardado con un baño auxiliar.

El baño principal de la casa tiene un hidromasaje (Fuente: Marisol Menendez - Inmobiliaria)

La polémica venta de la casa de Daniel Osvaldo

Tal como señaló Ángel de Brito, la sorpresiva puesta en venta de la vivienda generó preocupación e incertidumbre en el entorno familiar de Osvaldo, especialmente entre las madres de sus hijos. El conductor detalló que las exparejas del exjugador —quien es padre de cuatro hijos con distintas mujeres— siguen de cerca su situación patrimonial debido a las deudas por cuotas alimentarias que mantiene con algunas de ellas. “Lo que les preocupa a las interesadas, digamos, por decirlo de alguna forma, es que se haya puesto en venta la casa por sus hijos y además porque tiene deudas”, explicó.

Así es una de las habitaciones principales de la vivienda (Fuente: Marisol Menendez - Inmobiliaria)

Pero mientras se daba a conocer esta información, el periodista señaló que le llegó data en vivo de que Daniel Osvaldo posee, además de la propiedad en venta, ocho departamentos a su nombre, por lo que le sorprende que actualmente se encuentre internado en un hospital público y no tenga acceso a una prepaga. “Me cuentan que él no está en bancarrota como se rumoreó, pero son cosas que habrá dicho ahí en el hospital. Lo que llama la atención es que pasó por tres hospitales públicos”, agregó De Brito.

Daniel Osvaldo junto a Momo en su residencia de Lomas de Zamora (Fuente: Instagram/@daniosvaldobv)

LA NACION llamó a la inmobiliaria para confirmar que la casa que aparece en la publicación a la venta es la del exfutbolista, pero no quisieron dar información al respecto.