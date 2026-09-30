Juana Viale, sobre ser madre a los 44 años: “Me encantaría, re tendría un hijo más”

Juana Viale pasó por Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en eltrece, y habló de uno de los aspectos más importantes de su vida: la maternidad. Durante la entrevista, la actriz se refirió a su experiencia y sorprendió al revelar que no descarta volver a tener un hijo a los 44 años.

El tema surgió cuando Pergolini le planteó que, en los últimos años, aumentó la cantidad de mujeres que tienen hijos después de los 40 y le preguntó si ella estaría dispuesta a atravesar nuevamente esa experiencia. La respuesta de Viale fue contundente: “Re”.

Luego explicó que la idea de volver a tener un bebé no le resulta ajena y que, de hecho, disfruta especialmente de las distintas etapas vinculadas con la maternidad. “Me encanta”, aseguró la actiz, cuando Pergolini le preguntó si realmente se imagina nuevamente con un bebé.

Juana Viale habló sobre la maternidad durante su visita a Otro Día Perdido (Foto: Instagram @otrodiaperdido)

Según contó, el embarazo y los primeros meses después del nacimiento son momentos que vive de una manera muy particular. “Me siento Wonder Woman”, describió al hablar de cómo transita el embarazo y el período posterior al nacimiento. Incluso destacó que el postparto también es una etapa que disfruta: “Me siento re vital, me encanta. El postparto también, me gusta, me gusta la cosa con la criatura”.

Sin embargo, hubo algo relacionado con la maternidad que no logró convencerla: los baby showers. Ante la pregunta del conductor sobre los regalos y las celebraciones previas al nacimiento, fue tajante: “No, por favor, no seamos ridículos. No seamos ridículos”.

Viale se refirió a la posibilidad de volver a ser madre a los 44 años (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

El intercambio derivó entonces hacia otras costumbres vinculadas con los embarazos, como las fiestas de revelación de sexo. Tanto Pergolini como Viale coincidieron en cuestionar este tipo de celebraciones. “Eso es contemporáneo”, afirmó ella, en tono irónico, mientras el conductor mencionaba otras prácticas habituales antes del nacimiento.

Una decisión que mantuvo todos sus embarazos

En ese contexto, Pergolini quiso saber cuándo se enteraba Viale del sexo de sus hijos. La actriz explicó que nunca tuvo interés en conocerlo durante el embarazo y que prefería esperar hasta el momento del nacimiento. “No, ni siquiera pregunto”, aseguró sobre los controles médicos.

Ante la consulta del conductor sobre cuándo descubría entonces si era niño o niña, fue contundente: “Cuando nacen”. De esta manera, durante su paso por Otro Día Perdido, Viale compartió detalles de su vínculo con la maternidad y dejó abierta la posibilidad de volver a ser madre a los 44 años.