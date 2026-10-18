Daniela Christiansson, a corazón abierto tras mudarse a la Argentina con Maxi López: “Empieza una nueva aventura”

Daniela Christiansson arribó a la Argentina y ya se encuentra junto a Maximiliano López, pero a poco de llegar, la suiza redactó una sentida carta de despedida en su cuenta de Instagram para con su país de origen. Al mismo tiempo, añadió fotos de sus últimos años, entre salidas con su familia y la llegada de Lando, el segundo hijo que tuvo fruto de su relación con el exfutbolista.

El posteo de la influencer ganó repercusión en las redes sociales, en especial porque plasmó en palabras sus sentimientos respecto a Suiza y el hogar que dejó atrás para empezar una “nueva aventura” en nuestro país. Con desafíos y a miles de kilómetros de distancia, Christiansson se mostró entusiasmada, aunque melancólica.

El posteo de Daniela Christiansson tras instalarse en la Argentina (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

“Switzerland 2024-2026”, tituló el álbum de fotos que resume su estadía de dos años allí. Y luego prosiguió: “Dos años que me llevo para siempre en el corazón. Después de 15 años, volver a Suiza para vivir fue mucho más que regresar a un país. Fue volver a mis raíces, al lugar donde nací y crecí, a tantos recuerdos de mi infancia y a una parte de mí que siempre estuvo ahí. Aunque mis raíces también están en Suecia, Suiza siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”.

Maxi López con Daniela y Elle (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

En el texto, la influencer con más de un millón de seguidores describió qué significó su paso por Suiza: “Volver a estar cerca de mi familia, reencontrarme con amigos de toda la vida, recuperar vínculos, reconectar con personas del mundo laboral y volver a disfrutar de esos pequeños detalles que marcaron mi infancia fue un regalo inmenso”.

Daniela junto a su hija Elle en Ginebra (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

“Pero, sin duda, uno de los momentos más especiales fue el nacimiento de Lando, rodeados de mi familia, y poder compartir con Maxi y Elle el país que me vio crecer, mostrarles sus paisajes, sus costumbres y tantos lugares que forman parte de mi historia. Nunca imaginé que viviríamos esta etapa. No fue algo que hubiera planeado, y quizás por eso fue todavía más especial. Fue de esas cosas bonitas que llegan sin buscarlas y que, mientras las estás viviendo, casi parecen demasiado buenas para ser verdad”, dijo Christiansson mientras recordó la llegada de su segundo hijo y destacó los momentos compartidos con López y su primera hija.

Daniela cuando estaba embarazada con Elle en sus brazos (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

“Gracias a Suiza por estos dos años inolvidables, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que hicieron que esta etapa fuera tan especial. Gracias por cada encuentro, cada abrazo, cada recuerdo y cada momento compartido. Me llevo muchísimo más de lo que podría expresar con palabras”, reconoció.

El nacimiento de Lando (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

Hacia el final, la influencer se refirió a su llegada a nuestro país. “Hoy empieza una nueva aventura en Argentina y estoy muy feliz e ilusionada por todo lo que viene. Me voy con el corazón lleno de gratitud por lo vivido y con la emoción de empezar una nueva etapa junto a mi familia. Suiza, gracias por traerme de vuelta a mis raíces. Siempre vas a ser parte de mi historia”, concluyó.

Los padres de Daniela con sus hijos (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

En el posteo se pueden ver fotos de Christiansson con Elle en Ginebra, de ella con López y sus hijos en su casa suiza, imágenes de sus padres con sus nietos, las visitas de Valentino, Constantino y Benedicto (hijos de Maxi con Wanda Nara) y las reuniones con amigas.

La visita de Valentino, Constantino y Benedicto a su padre en Suiza (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

La publicación recibió decenas de “Me Gustas” de parte de sus seguidores y en la sección de comentarios Maxi López puso un emoticono con la bandera de Suiza, un corazón y la bandera de Argentina.