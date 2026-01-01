Maxi López y Daniela Christiansson se convirtieron en padres por segunda vez: las fotos de la llegada de Lando

Maxi López y su esposa Daniela Christiansson empezaron el 2026 llenos de alegría por el nacimiento de su segundo hijo en común, Lando López. El pequeño nació en la ciudad de Ginebra, Suiza, en la tarde del 31 de diciembre de 2025.

El primero en confirmar la noticia en sus redes sociales fue el exintegrante de MasterChef Celebrity (Telefe), quien subió una foto sosteniendo en sus brazos a su quinto hijo. Al pie del posteo escribió: “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo ¡Muy feliz año para todos!“.

Maxi López en el nacimiento de su quinto hijo, Lando López (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

La primera en felicitarlo por agrandar la familia fue su expareja, Wanda Nara, quien le dijo: “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”. A ella se sumaron gran cantidad de figuras del espectáculo como Marley, Leandro Leunis, Claudia Villafañe, Grego Rossello y Alex Caniggia.

Ante el aluvión de saludos, el exjugador de River Plate decidió dejar un mensaje en sus historias de Instagram, disculpándose por no poder responder a todos, en medio de tanta felicidad. “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y los dejo en manos de mi equipo de redes", dijo, justificando su ausencia.

Daniela Christiansson compartió en sus redes sociales las fotografías más emotivas del nacimiento de su segundo hijo, Lando López (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“¡Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen. ¡Gracias a todos y feliz año!“, cerró, agradecido con la gran cantidad de propuestas laborales en el mundo del entretenimiento que se le abrieron en el último tiempo y que lo hicieron pensar en la posibilidad de volver a vivir en la Argentina muy pronto.

Este jueves a la mañana, ya descansada después del parto, Daniela Christiansson también decidió hacer una publicación muy emotiva sobre el nacimiento de su hijo Lando. Con una galería de fotos dejó ver el momento en que sostuvo a su hijo por primera vez en brazos, la emoción de Maxi López al verlo, la presentación formal de Lando a su hermanita mayor Elle y por último la tan esperada foto familiar, con sus cuatro integrantes. “No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año. Bienvenido al mundo pequeño príncipe Lando. 31.12.2025 ¡Y feliz año nuevo a todos ustedes!“, escribió con alegría.

Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson, conoció a su hermanito (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Valentino López, el hijo mayor de Maxi López y Wanda Nara, se mostró muy contento por la noticia y compartió una imagen familiar de las fiestas pasadas, en las que todos juntos habían dado comienzo al 2025. “¡Felicitaciones por el nuevo integrante de la familia!“, escribió el joven desde Argentina, muy ansioso por conocer a su hermanito menor.

La familia unida de Maxi y Daniela (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Daniela Christiansson y un parto que la preocupó

Días antes de que Lando llegara al mundo, Daniela Christinasson se encontraba muy nerviosa por el parto de su segundo bebé. Es por esto, que a través de su canal de Instagram decidió desahogarse con sus seguidores. “Con mi primera hija terminé teniendo una cesárea por placenta previa. Era demasiado riesgoso tanto para el bebé como para mí tener un parto natural, ya que la placenta estaba justo bloqueando la salida”, explicó.

“Esta vez estoy muy ilusionada con la posibilidad de tener un parto natural, pero los médicos tienen que confirmarlo en las próximas semanas por varias razones médicas”, indicó.