Daniela Christiansson dejó su vida en Suiza y se instalará definitivamente en Argentina con Maxi López

Empezó la primavera y también una nueva etapa para Daniela Christiansson y los hijos que comparte con Maximiliano López, Elle y Lando, ya que se mudarán de manera definitiva a la Argentina después de meses de viajes entre Sudamérica y Europa. Para celebrarlo, la suiza publicó en Instagram un resumen de sus proyectos y la alegría que significa para ella reunir a la familia.

Hace un año, el exfutbolista vino a Buenos Aires para acompañar a Valentino en su operación y se quedó varios meses para participar de MasterChef Celebrity (Telefe). Gracias a esa aparición en la televisión, lo convocaron para diferentes trabajos e incluso el streaming. Poco a poco se le hizo imposible retornar a Ginebra, donde vivía con Christiansson. Si bien retornó por el nacimiento de Lando, tuvo que regresar a la capital argentina de inmediato.

El posteo de Christiansson sobre su mudanza a la Argentina (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

La distancia los afectó de cerca y por este motivo es que la modelo e influencer suiza decidió cambiar su domicilio y trasladarse acá. En el posteo que hizo Christiansson, sumó diferentes fotos del proceso de mudanza y añadió un texto descriptivo a modo de resumen de su elección.

“Hoy se cumple exactamente un año desde que te fuiste a Argentina para empezar a trabajar allá y para acompañar a Valu durante su operación. Se suponía que iban a ser tres semanas”, empezó.

La familia de Maxi López vivirá en Argentina (Fuente: Instagram/@officialmaxilopez)

“Todavía recuerdo ese día con muchísima claridad. Yo estaba embarazada de Lando y había pasado la tarde en la plaza con Elle y una amiga. Había sido un día hermoso. Al final de la tarde, levanté la mirada y vi un avión volando sobre nosotros. Y recuerdo esa sensación que tuve: esto va a ser mucho más que tres semanas. Y así fue”, continuó la suiza con nostalgia.

Y añadió: “Un año después, estamos en plena mudanza de toda nuestra vida a Argentina. ¡Y vaya año! Muchas veces pienso en el momento en que me contaste sobre esta aventura de MasterChef y me preguntaste si estaba de acuerdo con que fueras. Recuerdo que algo dentro de mí me decía que tenías que hacerlo. Así que te dije: Andá. Viví esta aventura. Este es tu momento”.

Después de relatar el contexto en que Maxi López se fue de Suiza por sus proyectos en la Argentina, mencionó cómo surgió la idea de trasladarse aquí. “Y, mirando todo lo que vino después, es increíble pensar cómo esa decisión abrió puertas que jamás hubiéramos imaginado y fue dando forma, poco a poco, a una vida completamente nueva para nuestra familia. Y mañana vienen los de la mudanza”, señaló.

La reacción de Maxi López al posteo de Daniela (Fuente: Instagram/@officialmaxilopez)

“Qué increíble coincidencia. Sin haberlo planeado, exactamente un año después de aquel día, estamos embalando nuestra vida para empezar este nuevo capítulo en Argentina. Hace un año, te ibas por tres semanas. Un año después, nos vamos todos con vos. Los chicos, Kika, toda nuestra vida… empezando juntos este nuevo capítulo”, dijo Christiansson.

La respuesta de Valentino y Benedicto al posteo de Deniela (Fuente: Instagram/@danielachristiansson)

Como respuesta, Maxi López desde las historias temporales de Instagram manifestó: “No veo la hora de estar todos juntos”. Además, Benedicto y Valentino López, hijos del exfutbolista, también añadieron en la sección de comentarios del posteo que hizo Christiansson emoji de corazones.