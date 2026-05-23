La profunda reflexión de Daniela Christiansson al celebrar su cumpleaños en la Argentina

Fueron días de muchas emociones para Daniela Christiansson. Tal y como estaba previsto, abandonó su residencia en Ginebra, Suiza, junto a sus hijos Elle (3) y Lando (4 meses) para vivir en Buenos Aires junto a su pareja Maxi López y así estar más cerca de los hijos mayores de él con Wanda Nara. La modelo compartió en sus redes sociales algunos detalles de su nueva casa en Nordelta, como así también de la nueva dinámica familiar. Pero en el medio tuvo un hito personal importante: su cumpleaños número 35. Esto la hizo reflexionar sobre todo lo que aconteció en su vida durante el último año —desde la distancia con su pareja hasta la llegada de su bebé y una mudanza internacional— y se sinceró con sus seguidores. “Me siento profundamente agradecida”, aseguró.

El viernes 22 de mayo, Daniela Christiansson cumplió años y lo celebró en su nueva casa y con su familia. Sopló las velitas con su pareja y sus dos hijos y disfrutó de una cena a la que también asistieron Valentino, Constantino y Benedicto. Antes de terminar el día, publicó en su cuenta de Instagram las postales del festejo y una profunda reflexión personal en inglés y en español.

Daniela Christiansson celebró su cumpleaños en la Argentina junto a su familia (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“Este año me enseñó mucho más de lo que hubiera imaginado”, fue lo primero que escribió. “Me enseñó que a menudo somos más fuertes de lo que creemos. Que incluso cuando sentimos que ya no podemos más, encontramos la fuerza para seguir adelante, para amar, para cuidar de los demás y para continuar”, siguió.

La profunda reflexión de Daniela Christiansson en el día de su cumpleaños (Foto: Instagram @danielachristiansson)

A pesar de las dificultades, aseguró que “hubo muchísimo amor”. El de sus hijos, “que le da sentido a todo”, el de su pareja, “a pesar de la distancia, los desafíos y los momentos más difíciles”, y el de su familia y amigos. “Hoy, en mi 35 cumpleaños, me siento profundamente agradecida. Agradecida por estar acá, por mi salud, por mis hijos, por mi pareja, por nuestra familia unida. Agradecida por cada desafío que me hizo más fuerte y por cada momento de alegría que me recordó lo que realmente importa“, expresó.

Asimismo, dijo que el último año le enseñó “que la fuerza no siempre tiene la forma que imaginamos” y que “a veces, simplemente se encuentra en seguir adelante, un día a la vez, con amor, incluso cuando las cosas son difíciles”.

“Así que entro en este nuevo año con más confianza, más serenidad y, sobre todo, con el corazón lleno de gratitud. 35 años. Más fuerte. Más agradecida. Más yo misma que nunca”, sentenció.

Los mensajes de Maxi López a Daniela Christiansson en el día de su cumpleaños (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Por su parte, Maxi López también replicó las fotos y las usó para dedicarle dulces mensajes de cumpleaños a su mujer. “Feliz cumple, amor. Bienvenida a la Argentina. Te amamos”, escribió.

Así es la impresionante casa de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta

Tras su llegada a la Argentina, Christiansson se instaló con sus hijos y su pareja en una mansión en Nordelta. Por lo que se pudo ver en las fotos y videos que publicaron en Instagram, la misma cuenta con un jardín rodeado de árboles para mayor privacidad y una galería techada con cómodo espacio para sentarse.

Así es el comedor de la nueva casa de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta (Foto: Instagram @danielachristiansson)

En el interior tiene un living comedor que cuenta con una amplia mesa larga de madera con varios sillones, ideal para recibir a muchos invitados. Lo más llamativo es la vista. La sala tiene altos ventanales sin cortinas con vista al jardín que, además de espacio verde y una larga piscina, cuenta con un deck para tomar sol y salida directa al lago.