Dante Ortega se pronunció sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Lamento que no sucediera lo que ellos esperaban”

“Decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”, escribió Julieta Prandi en sus historias de Instagram durante la noche del lunes 12 de octubre, solo 27 días después de casarse por civil con Emanuel Ortega, su pareja durante seis años. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en hacerse eco y, según trascendió, habría existido una infidelidad de parte de él. En medio de las repercusiones, Dante, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdes, rompió el silencio y se refirió a su vínculo con su tío y la modelo.

A través de un comunicado en Instagram, Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega

“Estoy igual de sorprendido que todos ustedes”, sostuvo Dante Ortega en diálogo con LAM (América TV) el martes 13 de octubre. “No llegaron al mes. No sé qué pasó ahí”, advirtió. “La realidad es que yo a mi tío lo quiero un montón. Le deseo toda la felicidad del mundo, y que sea con quien tenga que ser. Si no era por este lado, bueno, qué sé yo...”, sostuvo e indicó que, si bien nunca llegó a tener relación con Prandi, siempre tuvo “la mejor” con ella.

“La hemos recibido en la casa de mis abuelos y yo siempre la apoyé mucho, más cuando le sucedió todo lo que le sucedió. Traté de empatizar con su causa. Pero después no sé las cosas de pareja que pudieron haber surgido. Me llamó la atención que haya sido de un día para el otro todo esto”, enfatizó. En este sentido, advirtió que Prandi “siempre trató de tener vínculo con la familia” y que ellos le abrieron las puertas de la casa de sus abuelos, Palito Ortega y Evangelina Salazar. Sin embargo, reconoció que, aunque nunca hubo mala relación con ella, hay “vínculos que fluyen más y otros menos”.

"Lamento que no haya sucedido lo que ellos esperaban", dijo Dante Ortega sobre la separación de su tío Emanuel y Julieta Prandi (Foto: Captura / América TV)

En este sentido, remarcó que, al igual que varios integrantes de su familia, no recibió invitación para el casamiento de su tío: “No fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado. Me enteré dos días antes de que se iban a casar”. La expareja dio el sí en el Registro Civil de San Isidro el 15 de septiembre y a la ceremonia solo asistieron Palito Ortega y Evangelina Salazar. De todas maneras, él no se lo tomó personal y en la previa le mandó un mensaje a su tío deseándole “toda la felicidad del mundo”. “Lamento que no haya sucedido lo que ellos esperaban. A veces hay que recomponer por separado y es la realidad”, expresó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron en el Registro Civil de San Isidro el 15 de septiembre Gerardo Viercovich - LA NACION

Dante dijo que no llegó a comunicarse con su tío tras todo lo sucedido y se mostró dubitativo cuando le preguntaron por las posibilidades de una reconciliación. “Ahora tienen que ver si se van a divorciar o no; hay que firmar los papeles. No sé, lo único que le deseo es toda la felicidad a ella y a mi tío, que lo adoro y me ayudó siempre con la música y sé lo buena persona que es”, sentenció.