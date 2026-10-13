La cronología de hechos que habría llevado a Julieta Prandi a terminar con Emanuel Ortega 27 días después de casarse

La noticia de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega este lunes causó conmoción en el mundo del espectáculo, sobre todo porque ocurrió solo 27 días después de haber dado el sí. En medio del comunicado que publicó la modelo en las redes sociales, el silencio del cantante y versiones cruzadas, este martes salió a la luz la cronología de hechos que habría ocasionado el quiebre definitivo.

Ortega y Prandi se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), la conductora no habría actuado de la mejor manera con su pareja frente a su familia, lo que desató la furia de Luis y Sebastián Ortega, hermanos del músico.

En ese sentido, Daniel Ambrosino reveló que la relación entre Julieta y los hermanos de Emanuel —la cual quedó al descubierto ante la ausencia en el casamiento— no es buena. “Los hermanos de Emanuel no la quieren a Julieta y ella tampoco se banca a la familia de los Ortega. Pero sí Julieta ama a Evangelina y a Palito (los padres de Emanuel). La división puntual es entre los hermanos”, expresó.

Daniel Ambrosino fue quien contó este martes en Intrusos los motivos de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Captura TV)

En cuanto a la boda, el periodista dijo que la pareja atravesó una crisis que quisieron dejar atrás con la firma en el Registro Civil. “Revisando el teléfono de él, Julieta encuentra a Emanuel unos mensajitos con otra chica y ahí aparece la crisis. En ese momento hubo una separación y la forma que tuvo Emanuel de arreglar la situación fue con el casamiento”, añadió.

Luego, indicó que el disparador habría sido el momento en el que le encuentra en su teléfono un audio de Ana Paula Dutil, su exmujer y madre de sus hijos. Era un audio simple: Ana Paula le pide a Emanuel si una amiga podía ir al estudio de él a grabar algo. Él le contesta con audio diciéndole que no había problema. Esta chica, que ya sabemos quién es y que tiene nombre y apellido, habría sido lo que detonó esta separación. Sería una tercera en discordia, pero según lo que a mí me dicen, no pasó nada".

En cuanto al anuncio que realizó Prandi en su perfil de Instagram, Ambrosino señaló que fue después de haber bloqueado a su marido. “Al ver el mensaje de la chica, se pelean, Emanuel se va, Julieta lo bloquea y después hace este posteo”, completó.

El comunicado que publicó Julieta Prandi

Quién es Mariana, la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La tercera en discordia sería Mariana Marx, una íntima amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega. “Ella vive con Ana Paula en una casa en Barrio Parque. Ella es la dueña de esta casa y viven juntas”, reveló Paula Varela sobre la cercanía de ambas mujeres.

Mariana Marx, la tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Foto: Instagram @lamarx3333)

Mariana Marx es conocida por la publicación de dos libros, La risa más triste y Nuestra sangre nazi. La razón por la que se habría puesto en contacto con Emanuel habría sido porque quería generar un audiolibro de una de sus obras, el cual fue grabado en el estudio del músico, donde habrían pasado mucho tiempo a solas.

Quién es Mariana, la mujer con la que Emanuel habría engañado a Julieta Prandi

Al enterarse de estos encuentros, según la información difundida por Intrusos, la actriz decidió irrumpir en el estudio de grabación y enfrentarlos a ambos. “Hace tus cuentitos, que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, ¿qué está pasando, Emanuel?”, les habría dicho.