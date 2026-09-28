El aplauso final: Iñaki Urlezaga en un nuevo espectáculo que el público agradece con entusiasmo

El aplauso final. Gala de Ballet en dos actos. Coreografía y dirección: Iñaki Urlezaga. Realización de vestuario: Celia Cañada. Dirección técnica e iluminación: Patricio Landucci. Dirección musical: Darío Domínguez Xodo. Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Teatro Opera.

Tenemos un país lleno de buenos bailarines de todas las edades. Hay grandes promesas que ya están cautivando desde sus primeros roles solistas. Y experimentadas figuras que todavía tienen mucho para dar. Es poco habitual que todas las generaciones compartan escenario y cuando sucede esa mixtura es muy disfrutable.

Esta no es la primera vez que una producción de Iñaki Urlezaga se vuelve semillero de artistas en formación y proyecto con mirada federal e inclusiva (años atrás gestionó una compañía bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social). Aquí la puerta que se abre hacia el futuro deja entrar con mucha alegría a la orquesta Municipal de Florencio Varela, que suena exacta y expresiva, sosteniendo con bella música en vivo, todos los fragmentos de la gala. La conducción de Darío Domínguez Xodo desde el foso se percibe amorosamente paternal.

El aplauso final Guillermo Genitti

El espectáculo consta de dos partes y un intervalo. En la primera se suceden pas de deux de grandes clásicos reversionados por Urlezaga coo coreógrago: Sylvia de Delibes, Romeo y Julieta de Prokofiev y La Traviata de Verdi.

Un párrafo aparte merece la Muerte del Cisne, adaptada coreográficamente por Karina Olmedo para Ailin Vignola, que se luce en su mimetismo alado y en su dramática y orgánica agonía.

En el cierre de esta primera parte, sucede la asombrosa participación de los bailarines platenses, Julieta Paul y Bautista Parada en un adagio de La Traviata, también agonizado y fatal. Pero morirse de tuberculosis lleva otro aire, otra levedad fantasmal. Y Paul lo sostiene hasta el último respiro de su Violeta.

Entonces algo se reconfigura en la expectativa de la platea: la estrella de la noche es la que acabamos de ver. No importa lo que diga el programa de mano, que pone en el centro a Urlezaga en la mitad de sus páginas con fotos, una extensa biografía previa y una sinopsis elíptica que centraliza su pequeña participación escénica.

En el estreno de El aplauso final (la obra que sigue) descubriremos que la gran protagonista de la noche es Julieta Paul, estrella inoxidable del Teatro Argentino de La Plata, a quien no vencieron los vientos del desfinanciamiento y la desprogramación del Ballet, ni los años de vida y de recorrido profesional. Paul se halla intacta a nivel técnico y profunda a nivel interpretativo.

El aplauso final Guillermo Genitti

El aplauso final al que se refiere el título está dirigido a ella, que encarna una bailarina de trayectoria, antes y durante su función de despedida de los escenarios. Pero la escena se vuelve multitudinaria y el eje se distrae del foco. Hay una discusión pantomímica entre una pareja de solistas. Un despido, un ensayo, abrazos y flores previas, una stage manager nerviosa, una escena de amor entre bambalinas. Y un coreógrafo ansioso y alterado por las musas de la creación, que revuelve papeles sobre el piano y pierde la paciencia con su compañía. Este último personaje que Urlezaga se reservó para sí mismo tiene unos recursos deliciosos: lleva el tiempo con un asombroso metrónomo interior. Marca movimientos a su compañía y se vuelve totalmente orgánico que una marca se vuelva un paso, un salto, unas breves piruetas muy bien ejecutadas. Pero todas estas buenas ideas quedan deslucidas entre una marea de entradas y salidas de múltiples parejas de bailarines, el diálogo pantomímico entre el director y su asistente. Y la demasiado extensa clase de técnica clásica.

La idea de toda la gala es buenísima y el público lo agradece con entusiasmo; tal vez le falta un ajuste de los tiempos, que permita que no se pierdan los diamantes entre la pelusa.