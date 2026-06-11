El folklore y las danzas urbanas desafían al Ballet Contemporáneo, que sale a bailar en el hall del San Martín

Con casi 50 años de existencia ininterrumpida, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín —dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete– vuelve a desafiarse con los lenguajes propuestos por dos coreógrafas invitadas, que en este caso son más jóvenes que la compañía misma. Este viernes, a las 18, se estrenará en el Hall Alfredo Alcón Identidades encontradas, un programa integrado por las obras Existo, de Georgi Seva, y Masaca, de Maia Roldán.

Con una duración total de 50 minutos y explorando todas las alturas del hall del teatro, el espectáculo propone danza contemporánea en cruce con folklore y urbano, y se presentará de jueves a domingos por la tarde, hasta el 2 de agosto.

El vestuario, de Analía Morales en ambos casos, subraya las individualidades de los intérpretes, en clave queer y barroco, en el caso de Existo; encuentra suavidad en las texturas cotidianas, en el caso de Masaca.

Georgi Seva tiene 36 años, es coreógrafa, bailarina y performer, con una experiencia televisiva (Bailando por un sueño) y aérea (Fuerza Bruta), que abarca el teatro musical (Legalmente rubia) y las danzas urbanas (hizo giras con Tini Stoessel y Karol G). En ese recorrido ya había compartido escenarios con Maia Roldán, bailarina, docente y coreógrafa, que desde sus inicios santafesinos exploró las danzas de raíz, para continuar en Buenos Aires en compañías de jazz contemporáneo como la Compañía en movimiento de Analía González y El Choque Urbano.

De Georgi Seva llega "Existo" Carlos Furman

“Lo primero que pensé al crear esta obra es que iba a tener al mejor ballet de danza contemporánea. Y que entonces podía hacer lo que se me cante. Partiendo de esa base, podía explorar muchos mundos. Entonces les dije [a los bailarines] que íbamos a fusionar lenguajes como el jazz, el contemporáneo y mucha danza urbana, como el hip hop y el voguing. Y que íbamos a llevarlo a un lugar muy performático, que también es algo que a mí me representa como artista y coreógrafa”.

Seva también propuso el concepto del vestuario andrógino y desigual que cae al suelo o vuela por los aires hasta llegar a la ropa interior, como un modo de quedar expuestos. “Quiero que no se distingan géneros, que se vean solamente a las personas: no importa si sos mujer o sos varón. Lo importante es ser un humano feliz y pleno”, señala.

“A Maia la admiro profundamente desde siempre. Hemos trabajado juntas y cuando vi esta obra en los ensayos, pensé que la representa al cien por ciento. Ese agarre a la tierra, esa potencia en las pisadas, las sonrisas de todos, la conexión cuerpo a cuerpo, todo lo que sucede mientras se van mirando. Es todo tan delicioso”.

Apología de la chacarera

Masaca tuvo su origen en la reciente gira de Roldán junto a Los Potros Malambo. “Los bises de todas las noches eran chacareras y me llamó la atención ver cómo en todas partes del mundo el ritmo de 6 x 8 impacta en los cuerpos”, recuerda Roldán.

Así es como todo se volvió una apología de la chacarera, retomando las investigaciones rítmicas del Chango Farías Gómez acerca de sus orígenes afro flamencos y llevándola al encuentro de la vidala, el chamamé, la cueca y una zamba con perfume de carnaval.

“Empezamos primero con el mundo afro, y desde ahí fuimos después habitando todo lo que es el 6 x 8 y la pisada –explica Roldán–. Desde el primer momento que agarraron el pañuelo noté que es una compañía que está muy abierta a improvisar, a jugar, a conectarse. Fue muy hermoso”.

“Las dos obras están conectadas, aunque crucen elementos diferentes, porque somos de la misma generación –observa-. Entonces, con distintos lenguajes, contamos lo mismo: la búsqueda de la verdad de cada uno”.

Para agendar

Identidades encontradas, con coreografías de Georgi Seva y Maia Roldán, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Funciones: viernes de junio y 17 de julio; sábados 13 y 27 de junio, 11, 18 y 25 de julio y 1° de agosto, a las 18 horas. Los domingos 14, 21 y 28 de junio; 12, 19 y 26 de julio y 2 de agosto, a las 16.30. En el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada libre y gratuita.