El grupo Krapp presenta lo que sería su último trabajo

En mayo de este año, la triste noticia de la muerte del bailarín, actor, coreógrafo, director, performer Luis Biasotto –por Covid– conmocionó a artistas del teatro y de la danza porteña. Nos dejaba un creador sumamente inquieto, reconocido primero por sus maestros en la Universidad de Córdoba, provincia en la que había nacido, luego por los amigos con los que compartió el trabajo y por último por un importante grupo de espectadores que tanto en la Argentina como en el exterior aplaudieron la potencia de sus creaciones junto al grupo Krapp, que fundó con Luciana Acuña en 1998.

En el marco de la Cuarta Bienal de Performance que se está llevado a cabo en Buenos Aires, Krapp decidió hacer la última obra con Luis. No quieren utilizar la expresión homenaje porque como bien aclara Luciana Acuña, “todos tenemos la idea de que los homenajes los hacen los intendentes a ciertas personalidades. Luis es un compañero a quien seguimos sintiendo muy cerca por eso solamente podemos hacer una última obra con él. No para él.”

La obra en cuestión, Réquiem: La última cinta del grupo Krapp, creada e interpretada por Gabriel Almendros, Fernando Tur, Edgardo Castro, Luis Biasotto, Luciana Acuña, Alejo Moguillansky, Mariana Tirantte, Matías Sendón y Gabriela Gobbi, con dirección de Luciana Acuña, se presentará en la sala La ballena azul, del Centro Cultural Kirchner el viernes y el sábado y está definida como un concierto performático. El proyecto lo habían ideado con Biasotto pero nunca se llegó a concretar. Armaron una lista de temas, pensaron textos, decidieron incluir imágenes de Luis y hasta se escuchará su voz leyendo un texto sobre la muerte. Todo eso atravesado por el tema de la muerte, claro, algo que estuvo muy presente en espectáculos anteriores como Adónde van los muertos Lado A y Adónde van los muertos Lado B.

Réquiem, la última cinta de Krapp, probablemente sea el último trabajo del grupo PATRICIO PIDAL/AFV

Durante esta entrevista sucede algo muy trascendente, el hijo de Luis y Gabriela Gobbi, que él no llegó a conocer, hoy tiene tres meses y está muy cómodo sentado en su cochecito muy cerca de la sala en la que estamos reunidos. En algún momento Luciana y Gabriela hacen referencia a que esta pieza y esta nota no tendrían sentido si no fuera porque tienen un bebé. Krapp parece haberse transformado en un gran papá para ese niñito que les está dando mucha fuerza a la hora de llevar a buen puerto esta creación.

Y así como el niño acompaña los ensayos, en escena no solo estarán los intérpretes del grupo sino que han decidido que se hagan presentes Mariana Tirantte, Ariel Vaccaro, Matías Sendón, Gabriela Fernández, Alejo Moguillansky. “Y podrían estar miles más –explica Luciana Acuña–. Gente que trabajó con Luis un montón de tiempo. Para nosotros era importante eso, los que quedan. La obra es un poco eso. Es como ponerle una bomba a todas nuestras creaciones, juntar los pedazos y armar esta. No es una obra realizada con materiales nuevos. Para nosotros también eso era importante. Sentir que todos esos materiales que están en escena los creamos con Luis. Está todo pegado distinto. Está todo mezclado, todo fundido y confundido.”

Luciana Acuña y Gabriela Gobbi hablan de Luis Biasotto de manera muy entrañable. Luciana fue su compañera de estudios y con quien se vino a trabajar a Buenos Aires. Gabriela no fue discípula de ellos pero en tanto novia de Luis tuvo una fuerte inserción en el grupo. Él fue, además, su director de tesis en el marco de una situación que ella comenta con cierta picardía: “Tuve que pedir autorización a la Facultad para que pudiera ocupar ese rol. Yo estaba a punto de recibirme y él de manera natural había seguido el proceso de mi tesis y era raro no ponerlo y a la vez era raro ponerlo. Teníamos una relación afectiva. Entonces tuve un codirector que supervisaba toda la parte más teórica y podía reflexionar objetivamente sobre determinadas cuestiones”.

Luis Biasotto Marcelo Gómez

Cuando se las consulta acerca de cómo funcionaba la cabeza de Luis Biasotto a ambas les divierte explicar unos mecanismos que el creador experimentaba a la hora de vivir y crear. “Hay un texto en la obra –comenta Acuña– que dice, ‘ insondables abismos mentales sostuvieron las practicas más insospechadas de este grupo’ ”. Mientras Gabriela agrega, “también dice que era un hombre indescifrable. Siempre me río porque Luis y Luciana cuando trabajaban juntos te daban una devolución sobre algo que estaban viendo y Luis siempre aportaba al final y luego de toda una explicación agregaba: ‘o no’, con lo cual te dejaba perplejo”. “Con Luis los ensayos eran eternos –agrega–. Él podía estar ensayando hasta el día antes del estreno y de pronto cambiar todo. En los procesos en los que estuve involucrada como intérprete Luis se permitía poder estar perdido, poder probar una y mil veces y de repente sacaba una idea y vos decías, cómo se le ocurrió esto maravilloso . Su cabeza era un misterio, hasta para nosotros que éramos las personas más cercanas en su vida. No podías creer que con dos cosas imaginaba un mundo. Eso para mi tiene un valor insospechado.”

Este espectáculo tiene un sabor a despedida. Krapp quizá desaparezca y lo hace sin Luis Biasotto. Luciana Acuña destaca que Krapp ha sido un grupo muy cerrado en el mejor y en el peor sentido de la palabra. Un grupo muy íntimo también, muy familiar. “Entonces –dice– si uno ya no está; bueno, hagamos otra cosa. Cada uno va a hacer sus propias cosas y Krapp va estar en lo que cada uno haga. Como siempre pasó. Como también Krapp está en otros grupos, en otra gente. Siento que hay algo que se expandió un poco. En ese sentido no es la muerte de Krapp”.

El grupo Krapp se presentará en cuatro funciones, en el Centro Cultural Kirchner PATRICIO PIDAL/AFV

Para agendar

Réquiem: La última cinta del grupo Krapp

Viernes 3 y sábado 4, a las 20

Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.