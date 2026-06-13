Los nombres en danza para reemplazar al jurado del próximo Masterchef

La pantalla de Telefe ya tiene delineada su hoja de ruta para la segunda mitad del año y comienzos de 2027. Tras el final del Mundial y de la actual edición de Gran Hermano: Generación Dorada, el canal pondrá en marcha el esperado regreso de PopStars, con la conducción de Nico Vázquez. Inmediatamente después llegará el plato fuerte: la nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina, que volverá a contar con Wanda Nara al frente del ciclo.

Sin embargo, mientras el canal avanza con la preproducción, se abrió una enorme incógnita que sacude los pasillos de Martínez: el jurado. El trío de especialistas está atravesando una crisis debido a bajas confirmadas y serias dudas sobre su continuidad, lo que obliga a la producción a barajar un fuerte recambio.

Por lo pronto, Donato de Santis anunció de manera oficial que no formará parte de la próxima edición. Tras diez temporadas consecutivas poniéndole el cuerpo al formato, argumentó un profundo cansancio que lo llevó a dar un paso al costado. Por otro lado, Germán Martitegui manifestó públicamente que aún no tiene certezas sobre su regreso; explicó que el programa demanda una carga horaria extrema (entre 8 y 9 horas diarias de grabación), lo que lo obliga a poner en pausa tanto sus proyectos gastronómicos personales como su vida familiar. Damián Betular también sembró fuertes interrogantes sobre su participación debido a una agenda sumamente ajustada: actualmente se encuentra protagonizando el musical teatral Hairspray, un compromiso que dificulta enormemente la compatibilidad de horarios con el reality.

Para cubrir la salida confirmada de Donato y posibles reemplazos ante las dudas de Martitegui y Betular, Telefe ya tiene una lista de candidatos con perfiles muy fuertes. Entre ellos, se habla del regreso de Christophe Krywonis al estrado y se destaca a Maru Botana, una conocida de la casa. También suenan Ximena Sáenz, quien cuenta con el visto bueno del canal y un antecedente directo a favor (se había sumado con éxito como reemplazo de Donato en ediciones anteriores), y Dolli Irigoyen, quien ha cubierto las exigentes ausencias de los propios jurados titulares en temporadas pasadas.

También hay una sorpresa que funciona como “el tapado”: Santiago Giorgini. El histórico integrante de La peña del morfi otro que conoce a la perfección la dinámica de sustituciones en las cocinas más famosas del país y cuenta con una altísima aceptación por parte del público familiar de Telefe, lo que lo convierte en un candidato natural para sumarse de forma permanente.

La TV Pública estrena su “súper lunes” con Iliana Calabró y Diego Ramos

Finalmente, este lunes la Televisión Pública pondrá en pantalla dos de sus grandes estrenos para esta temporada, en la que busca refrescar su grilla con propuestas de actualidad, entretenimiento y formatos nocturnos.

La nueva programación comienza de 17.30 a 19 con el debut de Iluminadas, un magazine integrado íntegramente por mujeres y conducido por Iliana Calabró. El ciclo promete aportar una mirada genuina a los temas del día y contará con un equipo compuesto por Viviana Semienchuk, Paula Galloni y María Irigaray. Además, el programa tendrá un panel de especialistas rotativos entre las que se encuentran Gaby Pitarch, Paula Zuccherino, Bea Liveratto, Julieta Méndez, Micaela Olivares, Evangelina Cueto y Mariana Kersz.

Al término, de 20.30 a 22, llegará el turno de la segunda temporada de La Noche es nuestra. El ciclo con formato after office conducido por Diego Ramos regresa con una propuesta renovada: cada emisión recibirá a figuras del espectáculo para compartir un espacio descontracturado, ideal para las confesiones inesperadas, el humor y el “lado B” de los famosos. El programa mantendrá su impronta de late night e incluirá bartender, chef, DJ, música en vivo, stand up y un segmento dedicado al descubrimiento de nuevos talentos.

Cabe destacar que estos estrenos se suman al regreso, la semana pasada, de la segunda temporada de Estamos de una. El magazine de actualidad, que se emite de 15 a 16.30 bajo la conducción de Gabriel Corrado, incorporó este año a Débora D’Amato tras su salida de América TV.

(Foto: Instagram @iliana_calabro)

Martita Fort cubre el Mundial para Blender

El canal de streaming Blender oficializó la incorporación de Marta Fort como corresponsal para este Mundial 2026. El anuncio se realizó en vivo durante la emisión de Blender At Night, el programa conducido por José María Listorti.

La influencer y empresaria asumirá este desafío desde una perspectiva enfocada en el entretenimiento. “Yo voy del lado del humor, del lado de las risas”, adelantó la hija de Ricardo Fort, quien además bromeó sobre su rol con total sinceridad: “No sé cómo confían en mí, no sé cómo no les da desconfianza”.

Debido a que la Copa del Mundo se disputará en Norteamérica, la joven destacó que la elección de las sedes le sienta muy cómoda, especialmente por su vínculo con Florida: “Miami es mi tierra, es mi casa, así que la voy a pasar como en mi casa”. Además de Martita Fort, son de la partida para Blender figuras como Tomás Rebord, José María Listorti, Manu Jove, Ernestou, el Tano Di Gennaro y Solcito Rivas