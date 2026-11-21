Tras la salida de Julio Bocca, el bailarín principal del American Ballet Theatre Herman Cornejo asumirá la dirección del Ballet Estable del Teatro Colón en agosto próximo. La comunicación oficial hoy presenta este relevo casi como una continuidad -con una “transición ordenada” mediante- y hay antecedentes históricos para para pensar que el “pase de antorcha” -como en un momento lo describió el propio Cornejo- es prácticamente un desenlace natural o una seña del destino. Desde adolescente, el puntano (San Luis, 1981) fue avanzando en una carrera ascendente tras los pasos de su referente y mentor. Cornejo es, después de Paloma Herrera y Julio Bocca, la tercera estrella del ABT que regresa al país y toma el desafío de conducir la compañía de danza más importante de la Argentina.

Formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y con maestros como Wasil Tupin, Cornejo hizo su primera experiencia profesional cuando promediaban los ’90 en el Ballet Argentino que creó Julio Bocca mientras era una estrella mundial. Fue justamente con su aval que el jovencito -el más jovencito de la historia del certamen- logró participar en el célebre concurso de Moscú donde obtuvo la medalla dorada antes de cumplir la mayoría de edad. Si esa fue la primera distinción importante para su futuro, no se puede dejar de mencionar, en 2014, el Benois de la Danse que recibió en el Bolshoi.

Cornejo ingresó en las filas del American Ballet Theatre (ABT) hace 28 años; tiempo al tiempo, durante estas tres décadas desde que dejó el país con su hermana Erica -también bailarina clásica-, hizo todos los roles protagónicos del repertorio: su soñado primer Don Quijote le llegó durante una gira, en Japón, en reemplazo de Bocca. El mes pasado, por última vez en su vida de bailarín, vistió el traje de El espectro de la rosa, uno de sus roles más queridos y aplaudidos. Se despedirá del escenario de la Metropolitan Opera House en la piel de Sigfrido, en El Lago de los cisnes -el mismo rol que hace 72 horas bailaba en China-, el 22 de julio de 2027 y, según se confirmó hoy, a mediados de agosto asumirá su nuevo cargo en Buenos Aires.

Cornejo, en el salto crucial de su obra "Anima Animal" Adrián Carrizo - Teatro del Bicentenario

En agosto, de visita en la ciudad para presentar en el Teatro Coliseo su propio espectáculo, Anima animal, imaginaba su futuro, con 45 cumplidos. “Hace muchos años que quiero ser director. Cuando volví a bailar a los cuarenta, después de la pandemia, sentí que era un regalo, y no quise dar el paso siguiente para no cortarme estos años que la vida me estaba dando. Pero desde entonces hice muchas otras cosas como crear espectáculos, abrí mi propia fundación, adquirí nuevos conocimientos, por ejemplo, sobre cómo manejar sponsors -enumeraba en una larga entrevista con LA NACION-. Obtuve un título de Arts and Leadership en la Universidad de Nueva York, porque está cambiando la mentalidad sobre cómo prepararse y también cómo contratar a un director artístico”, contaba cómo se preparó para llegar hasta acá.

“Es un gran honor para mí -expresó Cornejo en el anuncio que comunicó hoy el Colón-. Asumo este desafío personal y profesionalcon humildad y alegría, con mucha energía y entusiasmo para fortalecer y proyectar aún más a la institución, tanto en la Argentina como internacionalmente”.