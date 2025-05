Leila Ka y un afán liberador: vestirse y desvestirse con la historia de más de cuarenta mujeres

Esta es la historia de una colección de personajes que quieren liberarse. En verdad, es más que una historia. Son muchas mujeres. Todas con una vida cotidiana representada en vestidos largos, cortos, de fiesta, de calle, sueltos y ajustados, con los que se visten y desvisten de sus estereotipos. Quieren avanzar, soltarse de aquello que las estanca.

Esas ideas rodean a Maldonne, la única pieza de larga duración que hasta el momento creó la francesa Leila Ka (Nantes, 1991) una coreógrafa emergente que en los últimos dos años hizo buena fama y llegó al gran público a comienzos de 2025 con su participación en la ceremonia de los premios Cesar (el Oscar galo). Entonces, viene ahora a Buenos Aires con buen viento de cola, bajando por un continente que la descubre al mismo ritmo que ella y sus bailarinas se empapan de nuevas audiencias y comparten escenario con artistas de cada lugar adonde suben a escena. Colombia, Ecuador, Perú, Argentina. “Es la primera vez que presento mi trabajo en América Latina y estoy muy contenta, me siento afortunada”, responde a LA NACION desde Quito, movida por la curiosidad de ver cómo reaccionará público en los diferentes países. “Me alegra compartir con las mujeres de aquí y ver qué sienten. En cada ciudad, impartimos talleres y clases, y bailarines profesionales o aficionados bailan con nosotros. En Ecuador, lo hicimos con la Compañía Nacional de Danza”, comenta. Como parte de su experiencia, en la escala local dictará una clase al Ballet Estable del Teatro Colón y un workshop a alumnos avanzados del Instituto Superior de Arte.

Leila Ka, coreógrafa francesa, de 32 años: "En mi trabajo intento reapropiarme de la vida cotidiana para hacerla más libre”

La historia de Leila Ka en la danza comenzó un poco tarde, a los 16 años, bailando hip hop en la pequeña ciudad donde creció en la parte oeste de Francia. “Luego me pasé a la danza contemporánea -relata-. Pero no fui a la escuela de danza ni al conservatorio. Tuve la oportunidad de bailar para Maguy Marin, en su obra maestra May B [un trabajo sobre textos de Samuel Beckett, que se vio en Buenos Aires en 1990; una década después, en 2003, “Margarita Marín” (tal el verdadero nombre de la coreógrafa francesa) regresó a la ciudad con Los aplausos no se comen, en una gira latinoamericana que, como ahora a su discípula, la trajo hasta el Teatro Colón]. Después de esa experiencia, comencé a hacer mi propio trabajo y creé mi primer solo corto, titulado Pode ser“.

El solo "Pode ser" fue la primera creación de la francesa, que es intérprete, coreógrafa y directora

A ese petit debut -incluido en el segundo de los dos programas que se verán a partir de este domingo- le siguió otro puñado de obras breves, hasta llegar a Maldonne (2023). “Maldonne fue mi primera pieza de una hora, para cinco bailarines; un gran desafío”. Un año después, transformó la obra en un cortometraje de videodanza con el propósito de darle una vida más completa a esas mujeres, imaginando un entorno para cada una de ellas. Maldonne, la película, puede verse gratis en la plataforma Arte Concert.

“La vida cotidiana y la feminidad son cosas que exploro en mi trabajo. No suelo ir al teatro ni ver obras de danza. Y tampoco tengo tiempo para leer. Así que lo que me inspiró fue la vida cotidiana y cómo a veces podemos sentirnos estancados o cómo sentimos el deseo de libertad, pero no nos sentimos libres. Podría decir que en mi trabajo intento reapropiarme de la vida cotidiana para hacerla más libre”, explica Leila Ka, de 32 años.

Como sugiere un reciente perfil de la revista Vogue de Francia, que la presenta como “una de las coreógrafas y escenógrafas más activas de la nueva generación francesa”, en la relación entre esas cinco mujeres que se visten y desvisten también hay un link con su infancia, tan feliz como inspiradora. “Sí, crecí con cuatro hermanas, y jugábamos mucho juntas. Imaginábamos mundos; fue una infancia realmente hermosa y muy creativa. Teníamos libertad para jugar en cualquier lugar de la casa. Mi madre y mi padre nos dieron mucho espacio para hacerlo así que me sentí muy inspirada”. Su hermana menor, Zaho de Sagazan, también está en la cresta de la ola de la nueva canción francesa. Y aunque algunos se precipiten sobre la propia fama de Leila Ka y ya la presenten como “una de las figuras más potentes de la danza contemporánea internacional”, ella suena con los pies bien plantados en la tierra cuando se considera aún “una coreógrafa emergente”. Dice: “Acabo de empezar y tengo mucho trabajo por hacer y por seguir”.

“Todos los vestidos tienen una historia”

La simbología de los vestidos, que es la clave en Maldonne, ilumina a Leila Ka una respuesta que termina de cerrar el concepto de su creación más importante. Se explaya: “En el escenario, somos cinco bailarinas con 40 vestidos, todos encontrados en tiendas de segunda mano. Cada uno tiene una historia, la historia de las mujeres que los usaron. Son prendas algo antiguas y muy diferentes: hay un vestido como de princesa, uno muy ajustado, uno elegante; y nos dan imágenes de diferentes mujeres, mujeres estereotipadas. Así que con esa imaginería les ponemos el cuerpo para hacer que esas mujeres vivan. Es como si fuéramos cinco mujeres en el escenario con 40 vestidos, o quizás somos 45 mujeres en escena. Jugamos con todo eso. Es una forma de cambiar la historia de esos vestidos y hacerlos más libres".

Además del quinteto Maldonne (especialmente adaptado para el espacio del CETC), en su estadía del 11 al 18 de mayo, la agenda de Leila Ka organizada por el CETC en colaboración con el Institut français d’Argentine incluye un segundo espectáculo, Solos y duo, integrado por el ya mencionado Pode Ser y Se faire la belle, y el dúo C’est toi qu’on adore.

¿Cuál es el hilo conductor entre estas piezas? De nuevo, la libertad. “En los solos y en los dúos hay personajes que buscan ser libres, personajes que luchan contra lo que los estanca. Esto también es una especie de danza teatral, es decir, no hay palabras, pero en estas piezas quiero contar una historia. Y es la historia de personas que intentan liberarse”.

Para agendar

Maldonne está programada para el domingo 11 de mayo, a las 17; el lunes 12, en doble función, a las 19 y 21, y el martes 13, a las 20. Las funciones de Solos y duo serán el jueves 15 y el sábado 17, a las 20, y el domingo 18, 19.