Marianela Núñez, Julio Bocca y Borges caben en un mismo título: auspiciosa temporada del Ballet del Colón para 2026

Hay dos grandes vías que se pueden tomar para hacer una evaluación, a priori, en cualquier materia: la cuantitativa y la cualitativa. Y si ambas perspectivas amplían los horizontes de lo que se observa, estamos entonces frente a un situación auspiciosa. Es el caso de la nueva temporada anunciada para el Ballet Estable del Teatro Colón, que en 2026 tendrá su segundo año con Julio Bocca en la dirección, y una programación con varios estrenos en el país, regresos de grandes clásicos y una creación comisionada para la compañía que llevará por título nada menos que el apellido del argentino más universal: Borges. Y después de un año como 2025, en el que la popularidad volvió a abrazar al ballet (lo que ha sido un sello de Bocca en su carrera), está confirmada la vuelta por partida doble de Marianela Núñez, a esta altura, más que una figura de la danza, una pasión de multitudes.

Decíamos entonces: cuantitativamente, en 2026 habrá seis programas –uno más que los últimos años-, integrados por ocho títulos en total. Aunque en el cuadernillo oficial de la temporada no están especificadas cuántas funciones se presentarán de cada espectáculo, se puede inferir que aumentarán de manera proporcional a la cantidad de producciones. De esta manera, el año comenzará con El lago de los cisnes (del 11 al 22 de marzo), seguirá un triple bill con novedades del siglo XX y XXI para los locales (7 al 17 de mayo), traerá el colorido y gran despliegue de una Alice’s Adventures in Wonderland (del 16 al 30 de julio), dedicará un homenaje a Borges (del 10 al 20 de septiembre) con carácter de estreno mundial, recuperará del repertorio un drama como Manon (del 5 al 16 de noviembre) y llegará a la Navidad con el mismo Cascanueces (del 17 al 30 de diciembre) que este viernes estrena en la sala mayor.

Títulos como "El lago de los cisnes", que no pierden encanto a través de los siglos, permiten el lucimiento de todo el Ballet Estable del Teatro Colón Prensa Teatro Colón

Cualitativamente, hay mucho para destacar. Por un lado, el mencionado regreso de Núñez, sensación de la temporada que está por terminar. La estrella del Royal Ballet de Londres asumirá el rol principal en dos ballets de Tchaikovsky, que abrirán y cerrarán el año. Primero El Lago..., en la coreografía que Raúl Candal había realizado para la despedida de Bocca en el Luna Park (2007), y el segundo, de Silvia Bazilis. De este modo, se conserva también el aporte de esta pareja emblemática de exbailarines y maestros cerca de la compañía.

El programa mixto encontrará al público con un nombre que lleva ya sus años en las marquesinas de los centros culturales y compañías más importantes del mundo: la canadiense Aszure Barton, cuya obra Come in (2006) es para algunos bailarines “como una meditación”. Compartirá programa con Aftermath (2014), la primera coreografía de Demis Volpi en el Teatro Colón (el argentino, que desarrolló su carrera de creación y dirección principalmente en Alemania, no trabajó nunca en el país). El triple bill que hasta aquí traía un carácter bien contemporáneo da un salto temporal hasta mediados del siglo pasado con Études, obra de Harald Lander originalmente para el Real Ballet Danés.

Para conocer el esplendor de Alicia en el país de las Maravillas, superproducción en tres actos del coreógrafo inglés Christopher Wheeldon comisionada por la Royal Opera House en 2011, no hace falta haber estado en Convent Garden ni en Dinamarca, de donde proviene la escenografía y los vestuarios que se verán aquí: este clásico-moderno fue un éxito también en plataformas de suscripción. Por supuesto, la trama es la de Lewis Carroll (en el repertorio del Colón, está la versión de Alejandro Cervera) e incluye un repertorio de personajes (la exaltada Reina de Corazones, la oruga que fuma, el adorable Sombrerero Loco que baila tap, el gato, todos) de una historia para disfrutar en familia durante casi tres horas.

Zenaida Yanowsky como La Reina de Corazones en "Alice’s Adventures in Wonderland", de Christopher Wheeldon, para el Royal Ballet 2011; el título se estrenará en el Colón el 16 de julio y será un gran plan para las vacaciones de invierno en familia Johan Persson - ROH

Una creación es siempre un desafío y un estímulo para una compañía de ballet, que trabaja codo a codo con el coreógrafo y el compositor: en este caso, el español Goyo Montero (que hace unos meses montó para el Estable su Chacona) le pondrá movimiento a la literatura de Borges, empresa que asumirá musicalmente Gustavo Santaolalla y Owen Belton. En diálogo con LA NACION, este invierno, Montero revelaba la ilusión que para él representaba recorrer Buenos Aires, la ciudad que primero conoció a través de Borges. “Es un escritor al que vuelvo todo el tiempo, porque tiene esa cosa tan universal; siempre vas a encontrar nuevas interpretaciones cuando va cambiando tu edad”, observaba el madrileño, de 50 años.

Un recuerdo de Julio Bocca y Alessandra Ferri en "Manon", el drama de McMillan que volverá a verse en Buenos Aires photo: Adriana GROISMAN

Era esperado el regreso de Manon, de Kenneth MacMillan, un drama con todas las de la ley que desde 2010 no se daba en este escenario (antes de aquella vez, lo hicieron reconocido en el país Bocca y Alessandra Ferri, en el Teatro Ópera). Tendrá producción de los Talleres del Teatro Colón, en una coincidencia insoslayable: la temporada lírica también programó para 2026 la historia basada en la novela del Abate Prévost, sobre el caballero Des Grieux y Manon Lescaut. Sobre el reparto, aún sin nombres confirmados, se anuncia para este título la participación de bailarines invitados: si las agendas coincidieran, podría desembarcar en Libertad 621 una irresistible pareja de la Ópera de París como es la de Hugo Marchand y Dorothée Gilbert. Por el momento esta es una (buena) intención, que se puede ir palpitando en YouTube.

‎El equipo completo del Ballet Estable del Teatro Colón de cara a una nueva temporada, la segunda con dirección de Julio Bocca

A propósito, tras los reclamos de varios de sus fieles balletómanos y frente a la apertura de la renovación de abonos el 12 de este mes, este fin de año el Colón quiso dejar por escrito una nota al pie: que la presencia de artistas internacionales se confirmará según disponibilidad, y que puede no coincidir con todas las funciones del abono.

Finalmente, en diciembre de 2026, la temporada cerrará con El cascanueces, en la versión coreográfica de Silvia Bazilis, con la Orquesta Estable y el Coro de Niños del Teatro Colón. Para las funciones del mismo ballet que comienzan este viernes y continúan hasta el 28 de diciembre, todas las entradas están agotadas.