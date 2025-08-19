No solo Messi mete goles en Miami: premian a Julio Bocca por su trayectoria y nombran primera bailarina a Macarena Giménez

“Una vida por la danza”: con ese título, que hace alusión a una excepcional trayectoria, distinguieron el sábado a Julio Bocca durante la gala de la 30° edición del Festival Internacional de Ballet de Miami. El exbailarín y actual director del Ballet Estable del Teatro Colón asistió a la ceremonia, en la que fue ovacionado al momento de recibir la estatuilla. A los 58 años, Bocca conmemora este año las cuatro décadas de la Medalla de Oro que obtuvo en Moscú, en 1985, y catapultó su carrera.

En un homenaje similar al que el año pasado le rindió el Festival Internacional de La Habana, Miami otorgó al argentino un premio que a lo largo de su historia recibieron desde su admirado maestro Willy Burmann, Marcia Haydée y Alberto Alonso hasta Vladimir Vasiliev, Carla Fracci y Rosella Hightower, entre otros.

Pero Bocca -mucho antes que Messi incluso- no es el único que mete goles en Miami por estos días. Hoy se dio a conocer la incorporación de la argentina Macarena Giménez como primera bailarina de la compañía local. “Estoy súper contenta”, dijo esta mañana en diálogo con LA NACION, mientras en las redes sociales se multiplicaban los saludos de felicitaciones y sorpresa por su nuevo puesto en el Miami City Ballet. Giménez y su familia -está casada con el bailarín Maximiliano Iglesias y son padres de Emma, de 8 años- se mudaron hace un mes desde Sarasota, a unos 350 kilómetros, en cuya compañía trabajaban ambos. En esta ciudad más grande, donde el español es moneda corriente, comenzará otro desafío.

Motivada por el cambio -como compartió en el posteo oficial, la entusiasman el espíritu internacional de Miami, la arquitectura, sus espacios verdes y una gran comunidad argentina que incluye a Lionel Messi-, respecto de lo artístico manifestó: “Lo que me gusta de Miami City Ballet es que tienen un sello muy Balanchine, cosa que yo en absoluto. ¿Se estarán equivocando de bailarina?“, bromeó Giménez, cuya técnica y repertorio son bien reconocidos. ”Acá cada uno tiene su personalidad, eso me gusta. Creo que es un buen momento para expandirme en ese sentido, encontrar mi identidad y aprender un lenguaje: si bien no es el New York City, siempre fue muy fuerte la impronta de Balanchine. Es tiempo de incorporar cosas nuevas".

La noticia, en verdad, lleva un tiempo de gestación entre propuestas y negociaciones que se fueron ajustando a lo largo del año. Podría decirse que prácticamente desde que llegaron a Florida, en 2022, la directora del Miami City Ballet, Lourdes López, tenía “fichada” a Giménez, exquisita intérprete que acababa de dejar el Teatro Colón. “Ya entonces me contactó y me dijo que estaban buscando una bailarina clásica; vinimos a Miami viarias veces en este tiempo, pero no tenían contrato para bailarines varones [Iglesias, mientras tanto, trabajará como freelance o guest dancer], así que seguimos en contacto hasta ahora que decidimos dar el paso. Y casualmente cuando yo firmo mi contrato, Lourdes se va”. El nuevo director de la compañía, el español Gonzalo García, que hizo un recorrido por varias de las principales escuderías de la danza norteamericana (San Francisco, Nueva York, Miami), podrá ser recordado por el público argentino como el partenaire de Paloma Herrera en su despedida del Teatro Colón, en Romeo y Julieta. “Tanto él como los integrantes de la compañía me dieron una bienvenida muy linda y cálida”.

Macarena Giménez y Maximiliano Iglesias, en "El cascanueces", en el Teatro Colón Teatro Colón

Mientras se abre un capítulo que con entusiasmo y cautela por ahora llama “de transición”, y mientras esperan los trámites de sus documentaciones (visas, green cards), Giménez e Iglesias sueñan con la posibilidad de poder aceptar la invitación de Julio Bocca para regresar al Teatro Colón a fin de año como invitados del Ballet Estable en algunas funciones de El Cascanueces. “El hecho de volver a casa siempre es tentador. Nada se acerca a lo que es el Colón, con su historia y lo que significa para nosotros”, cierra Giménez, en el comienzo de una auspiciosa nueva etapa.