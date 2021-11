Paso a paso: cómo se baila Tchaikovsky, en una gala con lo mejor de su repertorio

La semana del 6° Festival Konex de Música Clásica culminará el domingo 7 de noviembre con una Gala de ballet destinada a la trilogía de Tchaikovsky. Serán de la partida Carla Vincelli y Edgardo Trabalón, del Ballet Estable del Teatro Colón; Elizabeth Antúnez, Miguel Angel Klug, Romina Panelo y Emanuel Gómez, de la compañía del Teatro Argentino de La Plata; y Yanina Toneatto, del Ballet Metropolitano. Allí podrá disfrutarse algo más que los famosos pas de deux, porque habrá varias escenas de conjunto donde participarán un grupo de bailarinas formado por Tiziana Arina, Noemí Hernán Lizarraga, Sofía Carmona, Agustina Martínez de Igarzábal, Rosario Muñoz y Marina Diez Starke. Con producción artística de Juan Lavanga, las coreografías y dirección general es de Mario Galizzi, según los originales de una dupla imbatible: Petipá/Ivanov.

El abismo de los Actos Blancos

En los actos blancos creados por Lev Ivanov se pone de manifiesto lo sublime: ese abismo del encuentro con la belleza sobrecogedora del misterio. ¿Cómo se acaricia a un espíritu embrujado?¿Es una princesa o es un cisne?

Esa musicalidad que lo hace tan bailable

Para el Adagio del segundo Acto de El lago de los cisnes, Tchaikovsky creó una partitura a la medida de los coreógrafos Petipá/Ivanov, llena de acentos y cambios de ritmo que hacen fluir el movimiento y las emociones. Elizabeth Antúnez y Miguel Klug, como Odette y el Príncipe Sigfrido, bailarán con el pianista Damián Risso sobre el escenario.

Los cuentos de princesas

Escena de "La Bella Durmiente", con Emanuel Gómez, Romina Panelo y seis hadas que vienen a entregar sus dones DIEGO SPIVACOW / AFV

Después de dormir un siglo, la Princesa Aurora se despierta con el beso del Príncipe Florimond y organizan rápidamente su casamiento. En la entrée y el pas de deux de Las bodas de Aurora, con Romina Panelo y Emanuel Gómez, hay un clima de elegancia y brillo que nunca le debe faltar a La Bella Durmiente.

La fantasía

Yanina Toneatto es el Hada Confite y Miguel Klug, el príncipe Cascanueces, en este pas de deux que hace sonar campanitas DIEGO SPIVACOW / AFV

En medio de una fantasía navideña de juguetes y golosinas, el grand pas de deux de El Cascanueces es bailado por dos personajes de cuento. Con Yanina Toneatto como el Hada Confite y Miguel Angel Klug en el rol del Príncipe y una música llena de campanitas.

La lucha entre el bien y el mal

Escena de "El lago de los cisnes", con Carla Vincelli como Odile, Ricardo Ale como el hechicero y Edgardo Trabalón, como Sigfrido DIEGO SPIVACOW / AFV

En el tercer acto de El lago de los cisnes, el príncipe Sigfrido, encarnado aquí por Edgardo Trabalón, debe encontrar esposa entre todas las princesas que le trajeron a su cumpleaños. No le convence ninguna hasta que llega Odile, encarnada por Carla Vincelli, y queda deslumbrado por su picardía, sin notar que está siendo víctima de un embrujo. “Acá estoy yo, le dice el cisne negro –relata Mario Galizzi-. Y vos me vas a jurar amor eterno”. También será muy emocionante ver al bailarín Ricardo Ale encarnando el rol del Barón Von Rothbart. Porque, aunque sea una gala con fragmentos de ballet, no hay que perder el sentido narrativo de cada una de las escenas.

La musicalidad de Tchaikovsky quedará manifiesta una vez más en el saludo final con diseño coreográfico Galizzi sobre el festivo gran final de El Cascanueces, con el que será imposible quedarse quietos.

PARA AGENDAR

Gala de Ballet Tchaikovsky, con dirección general de Mario Galizzi. Domingo 7 de noviembre, a las 18, en la Gran Sala de la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entradas desde $900.

Festival Tchaikovsky para Chicos

En la web de vamosalballet.org ya está disponible un conjunto de juegos y contenidos para aprender sobre Tchaikovsky y jugar en familia. Allí un simpático amigurumi llamado PIT –por las iniciales de Piotr Ilich Tchaikovsky– , invita a recorrer toda una oferta de entretenimiento y música bellísima. Se puede acceder a un tour virtual 360° por la ciudad de Buenos Aires en una mañana de sol, escuchando a Tchaikovsky de fondo, bailar los grandes éxitos del compositor en varias playlists de Spotify y disfrutar de los videos con fragmentos de sus ballets y creaciones contemporáneas con su música. Desde la misma web también se accede a las convocatorias a dos concursos de ballet y danza contemporánea destinados a jóvenes promesas de la danza. Los contenidos están dosificados para distintas edades y niveles de interés, y concentración. Y van desde imágenes descargables para colorear hasta episodios secuenciados de un audiocuento para prestar mucha atención y responder trivias.