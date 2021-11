El Ballet del Colón cierra el año en la sala mayor con un atractivo popurrí

Guarde su ballesta, joven Sigfrido, que lo que tiene enfrente no es un cisne: es su futuro amor. Claro que no existe esa voz en escena, pero ciertamente algo alerta al príncipe en medio de su cacería y le advierte que lo que está presenciando en el lago no es una visión. Un hechizo ha convertido a la hermosa doncella en un ave blanca. El cuento, conocido en todos los idiomas y los cinco continentes por los siglos de los siglos, es el motor del ballet más emblemático del repertorio clásico, El lago de los cisnes, cuyo gran pas de deux del segundo acto abrirá a partir de este sábado el espectáculo con el que el Ballet Estable del Teatro Colón cierra un año muy particular: el de la acotada vuelta a escena tras la pandemia.

Ensayo de "El lago de los cisnes", con Federico Fernández, Ayelén Sánchez y el Ballet Estable Máximo Parpagnoli - Prensa Teatro Colón

La historia de amor, engaño y muerte, en versión del maestro argentino Mario Galizzi, da inicio, entonces, al segundo y último programa mixto de la compañía que dirige Paloma Herrera en la sala mayor, tras una primera experiencia con dos estrenos. La selección de piezas de este tríptico se completa con Clear, de Stanton Welch y otra obra de repertorio, Paquita, de Marius Petipa con música de Minkus. En suma, serán ocho las funciones que todas durante este mes permitirán a diferentes primeros bailarines y solistas alternarse en los roles principales.

Escena de "Clear", en 2019, una obra de gran exigencia técnica para un elenco de varones Arnaldo Colombaroli - Prensa Teatro Colón

Como Odette y Sifgrido, Ayelén Sánchez y Federico Fernández serán la pareja protagónica de Lago en la noche de estreno (también bailarán en las funciones del 7, 11, 13 y 17), mientras que Nadia Muzyca volverá a pisar el escenario por primera vez desde la cuarentena junto a Nahuel Prozzi en los espectáculos de los días 10, 12 y 16.

Respecto de Clear, sobre el Concierto para violín y oboe en Do menor de Bach, es la primera obra que el coreógrafo australiano y director del Houston Ballet Stanton Welch para el American Ballet de Nueva York -y que en Buenos Aires vimos en varias oportunidades durante la temporada 2019-. Suerte de tour de force para un elenco de siete varones y una única bailarina, en clave contemporánea, Muzyca lo bailará con Jiva Velázquez en las funciones del 6, 7, 11,13 y 17, mientras que los primeros bailarines Macarena Giménez y Maximiliano Iglesias asumirán estos roles protagónicos en las noches del 10, 12 y 16 de noviembre.

Jiva Velázquez y Nadia Muzyca se preparan para la nueva serie de funciones del Ballet Estable Máximo Parpagnoli - Prensa Teatro Colón

Respecto de Paquita, que hace varios años no se ve en el Colón, serán los mismos Giménez e Iglesias los que devuelvan al escenario este clásico (6, 11, 13 y 17), mientras que Ayelén Sánchez y Federico Fernández lo bailarán en la función de este domingo, a las 17, y del 16, a las 20. Un tercer reparto, en este caso, dejará a la pareja protagónica a cargo de Camila Bocca y Jiva Velázquez, las noches del 10 y el 12.

PARA AGENDAR

Programa mixto del Ballet Estable del Teatro Colón, con dirección de Paloma Herrera. Del 6 al 17, a las 20 (los domingos, a las 17). Entradas desde $ 1500. Más información, www.teatrocolon.org.ar