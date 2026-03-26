“Rossini cards”: postales de la italianidad en un nuevo banquete del Ballet del San Martín

Hay algo en las obras de Mauro Bigonzetti que en Buenos Aires es leído de manera natural. Como ya se vio en Cantata, estrenada en 2022, la gestualidad italiana muestra sus raíces profundas en la corporalidad argentina.

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín —dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete— estrenará este sábado en el Teatro Presidente Alvear un programa mixto compuesto por Rossini Cards, del coreógrafo italiano, y Bailando en la oscuridad, una de las piezas que fue parte de Stekelman en tres tiempos, la reciente retrospectiva de la coreógrafa argentina Ana María Stekelman, figura clave de la compañía.

Con una duración total de 90 minutos, el programa inicia con la reposición y combina dos obras que tejen dúos, solos y muchedumbres con grandes hits de la música popular. En Bailando en la oscuridad hay boleros y cumparsitas. En Rossini Cards, fragmentos de óperas que nos suenan familiares hasta descubrir que forman parte de Guillermo Tell o La Cenicienta.

Rossini Cards es una obra más abstracta que narrativa, en donde la metáfora del título hace pensar en antiguas postales enviadas por correo, en la que Gioachino Rossini nos invita a una enorme comilona para 18 intérpretes. Es una larga mesa con candelabros formales y gestos contenidos. Pero está habilitado hablar con las manos y subir el volumen en las discusiones, las complicidades y por supuesto, los codos sobre la mesa.

Vincenzo Capezzuto, repositor oficial de la obra de Mauro Bigonzetti

“Lo de la cena está inspirado en la realidad –sostiene Vincenzo Capezzuto, repositor oficial de la obra-. A Rossini le encantaba cocinar e invitaba a sus amigos y a sus cantantes”. Muchas de las recetas del compositor trascendieron los siglos y las fronteras, dejando su sello en canelones y en macarrones. Y esta pasión se recupera y difunde a viva voz en estas postales bailadas.

“Al tipo le gustaba comer –señala con acento porteño, el bailarín salernitano–. Con solo tres años de trabajo en Buenos Aires para el Ballet Argentino de Julio Bocca, Capezzuto adquirió muchos modismos locales que conserva cuando habla castellano: “Cuando llegué acá, al toque se me agarró el acento y nunca más me dejó”.

Vincenzo Capezzuto forma parte del equipo que viaja por el mundo montando bigonzettis. Bailarín y contratenor, es el repositor perfecto para esta obra en la que incluso hay un dúo que sale a cantar un poco del sexteto Questo è un nodo avviluppato (esto es un nudo enmarañado). “Me quedé anonadado cuando los escuché cantar por primera vez. Porque como es un juego no importa si desafinan o no, porque es para tener un diálogo en un lenguaje que no sea la danza. Pero ellos cantan bien”, advierte.

Capezzuto anticipa un dúo que hacen dos bailarinas (que en el segundo reparto hacen dos varones) en una atmósfera de conexión Carlos Furman

“He bailado está obra innumerables veces, durante los diez años que formé parte de Aterballetto –recuerda–. Aquí hay dos dúos muy hermosos. Uno, en el primer reparto, lo hacen dos bailarinas y en el segundo reparto, dos varones. Pero es lo mismo: es un dúo de ternura entre dos personas, la atmósfera es de conexión entre seres humanos, más allá de los géneros”.

El estreno mundial de esta pieza fue en 2004, pero se siente atemporal en su combinación ítalo-argenta, su lenguaje neoclásico y cierto juego con la Commedia dell’Arte por los recursos pantomímicos y algunas habilidades acrobáticas. Y la potencia de una música que ronda los 200 años.

Para agendar

Bigonzetti + Stekelman, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Funciones: 28, 29 y 31 de marzo, y 1°, 8, 9 y 10 de abril, a las 20. Del 7 al 24 de mayo, de jueves a domingos, a las 20. Teatro Presidente Alvear, Av. Corrientes 1659. Entradas desde $12.000.