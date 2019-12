Valeria Archimó: mujer empoderada que le baila al amor

Valeria Archimó llegó a la dirección teatral Crédito: Patricio Pidal/AFV

Antes era Valeria Archimaut. Cuando formaba parte destacada en los ensambles de varias comedias musicales. La última fue Sweet Charity (2006), donde nadie podía dejar de verla. Y la fama le llegó en la mitad de la temporada, obligándola a dejar el espectáculo y a comenzar una carrera de mayor exposición, entre su trabajo en ShowMatch, su nueva labor como vedette y un apellido más fonético: Archimó.

"No me imaginaba la vida como contadora", confiesa Valeria que, por mandatos familiares y sociales, pensaba que lo suyo eran los números. A los 8 empezó a hacer gimnasia rítmica y entrenaba cuatro horas por día en River. Pero a los 16, cuando dejó, necesitaba hacer algo de actividad física y comenzó a tomar clases de danza en Colegiales, su barrio de toda la vida. Rindió para entrar al teatro San Martín, donde cursó la carrera de Danza Contemporánea y, a partir de ahí, nunca más se bajó de un escenario. A través de castings y audiciones, se fue metiendo en el mundo artístico; aunque no se alejaba del "deber ser" y por eso estudiaba estadística en los camarines del teatro. "Muchas veces uno está desconectado, no puede decidir por lo que quiere, sino que tiene que elegir lo que debe y terminás siendo contador o abogado por obligación; y tal vez, en una familia tipo, una profesión de artista no encaja. A mí se me dio gracias a que mi hermano mayor me ayudó en su momento, le dijo a mi papá que me deje hacer lo que quiera y me alivianó bastante el camino. Recién ahí pude decidir", recuerda.

Empezó haciendo obras para niños, después se sumaron los musicales y luego llegó el momento de dar clases. Típica capricorniana, hizo todo como debía ser y fue subiendo escalones de a poco: "primero trabajé de asistente de coreógrafos, después fui coreógrafa y al final di el salto a figura", dice Valeria. Siempre supo que éste era el camino a seguir, aunque no se imaginaba llegar al lugar que alcanzó. Asegura que nunca la motivó hacer esto porque quería llegar a ser/hacer tal o cual cosa, sino que lo hacía porque amaba bailar. La pasión por el baile la llevó a conocer a Reina Reech, su madrina artística, con quien trabajó durante años en sus espectáculos, tanto arriba como abajo del escenario. "Tuve la suerte de tener unos maestros buenísimos que me acompañaron y me apadrinaron. Al lado de Reina aprendí mucho del mundo del espectáculo, ella se fijó en mí, siempre me tuvo en cuenta y me apoyó en todo", explica la bailarina.

Transcurría el tiempo y Archimó cada vez tuvo más trabajo, obtuvo mayor reconocimiento y renombre. Pasó por muchas obras musicales, teatro de revistas, infantiles, programas de televisión como "Bailando por un sueño", entre otros; pero ahora le llegó la hora de "cranear" su propio espectáculo. Mañana estrenará en el teatro Broadway el musical Únicas, puertas al amor, acompañada por Sandra Mihanovich, Anita Martínez, Lourdes Sánchez y Cecilia Figaredo. En esta propuesta es coreógrafa pero, además, comparte el sillón de directora general con Anita Martínez. "Yo tenía claro los bloques musicales que quería para el espectáculo, así como de lo que quería hablar y cómo debían ser estas mujeres. Le conté mi idea a Guillermo Marín -productor de la obra- y accedió a hacerlo. Después hablé con Anita y le encantó, así que ella hizo el libro del espectáculo y yo las coreografías", explica Valeria quien, además, confiesa haber encontrado en Martínez a una gran socia artística. "Resolvemos juntas, nos sumamos una a la otra, nos potenciamos y relajamos en lo que está haciendo la otra para ocuparse en lo que cada una más quiere y mejor le sale. Es una compañera maravillosa", afirma.

Valeria Archimó Crédito: Patricio Pidal/AFV

Únicas, puertas al amor es una mezcla de disciplinas que van a movilizar al público a partir de este jueves, en el Broadway. Se suben a escena cinco referentes del canto, la danza y la actuación como lo son Sandra Mihanovich, Lourdes Sánchez, Cecilia Figaredo, Martínez y Archimó para contar distintas historias de amor con las que más de uno se va a sentir identificado. "¿Te arriesgás a abrirle la puerta al amor? ¿O estás listo para cerrarla y abrir una nueva? Me atrevo a decir que todos nos hemos arriesgado y animado a abrirle la puerta al amor, aunque sabíamos que podíamos salir lastimados. Aún así, seguimos abriendo puertas porque el amor siempre es el mejor motivo para hacerlo. El que está harto del matrimonio, el amor reciente, la traición, el amor sano y el amor libre; todos estos tipos de amor -y no tanto- están incluidos en este show que reúne por primera vez a estas 5 artistas arriba de un mismo escenario. "Como Ceci viene del clásico, queríamos que esté en el segmento clásica-contemporánea; Lourdes va a cubrir el estilo urbano; Anita, el humor; yo voy por el jazz; y por supuesto, no van a faltar los hits de Sandra", revela Valeria.

Cada una se luce con su estilo y lo que más le gusta hacer, se complementan y potencian, se convierten en una pieza fundamental del rompecabezas que las hace únicas. Archimó afirma que es un gran musical, pero "lo definiría con la palabra 'amor', por cómo lo gestamos, porque los que estamos ahí arriba amamos lo que hacemos, porque es de lo que hablamos, es lo que sentimos una de la otra cuando nos vemos, nos admiramos. Únicas es amor".

Archimó estará junto a grandes figuras Crédito: Patricio Pidal/AFV

PARA AGENDAR

Únicas, puertas al amor

Jueves y viernes, a las 21; sábados y domingos, a las 20.30.

Teatro Broadway, Corrientes 1155.