Netflix arriesga todo: el impactante evento en vivo que transmitirá del famoso escalador Alex Honnold

La plataforma estadounidense Netflix anunció que transmitirá en vivo el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101, un rascacielos ubicado en Tawian de 508 metros y 101 pisos. El desafío, que tendrá lugar el próximo 23 de enero, es una manera de redoblar la apuesta para el deportista que ya conoce lo que es asumir riesgos: en 2018 filmó la película Free Solo donde ascendió, sin cuerdas, el acantilado El Capitán, en California, a más de 2.300 metros de altura.

Alex Honnold y una nueva travesía en Taiwán Instagram @alexhonnold

Su valía y determinación lo llevaron a ganar un Premio Oscar en 2019 en la categoría Mejor Documental. Al redefinir los límites entre lo que se aconseja y no en este tipo de casos, Honnold tomó una trascendencia mundial al lograr un objetivo que, a priori, parecía utópico al no tener ningún tipo de asistencia al escalar.

Es por eso que Netflix tomó nota de aquel evento y le propuso al deportista estadounidense escalar la torre más alta de Taipéi que tuvo el rótulo del edificio más alto del mundo desde el 2004 hasta el 2010, cuando fue superado por la Torre Willis (Chicago) y el Burj Khalifa (Emiratos Árabes).

Tráiler oficial de Free Solo

“En este emocionante evento en vivo en Taipéi, Taiwán, el famoso escalador en solitario libre Alex Honnold intenta llegar a la cima de uno de los rascacielos más altos del mundo”, destacó la sinopsis de Netflix acerca de este nuevo formato innovador.

Otra de las particularidades de este evento es que Honnold será la primera persona en escalar este edificio en modalidad libre y sin ningún tipo de protección en su estructura exterior. Este fenómeno se lo conoce como buildering.

“El 23 de enero escalaré el Taipei 101, en Taiwán. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. ¡Es una torre de casi 520 metros! ¿Qué más se puede pedir? Y lo haré en directo en Netflix”, destacó el protagonista de este evento en su cuenta de Instagram, donde se encargó de oficializar esta producción en conjunto con Netflix.

La publicación de Alex Honnold en Instagram

Nacido el 17 de agosto de 1985, Honnold es hijo de Dierdre Wolownick y Charles Honnold, ambos profesores de un colegio de California. Su pasión por el montañismo nació a los seis años cuando acompañaba a su hermana Stasia a escalar. Con el tiempo, su familiar abandonó la actividad, pero él estaba tan adentrado y apasionado que todos los días sumaba actividades afines.

Luego de participar de varios eventos locales, Alex se convirtió en uno de los mejores escaladores indoor de los Estados Unidos. Su progreso diario aventuraba un próspero porvenir en este deporte extremo, donde los cuidados deben ser intensivos para no sufrir ningún tipo de accidente.

Honnold comenzó a escalar a los 6 años y hoy es un profesional en la materia

“Soy consciente de que lo que hago puede parecer una locura. Pero después de 20 años de práctica ya no es una locura. Solo es peligroso si te caes, y eso podría pasar si antes no practicaste lo suficiente. Yo no quiero ser un escalador de suerte, quiero ser un escalador de excelencia”, deslizó en una entrevista con LA NACION.