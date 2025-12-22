“Despedida histórica”: Los Midachi vuelven a reunirse para celebrar sus cuatro décadas, a cinco años de sus últimas presentaciones

Los Midachi, el trío de humor conformado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato que hizo sus primeras presentaciones en 1983, se disolvió una vez, volvió a juntarse e hizo sus últimas presentaciones hace 5 años, acaban de anunciar que estarán nuevamente en un mismo escenario. Será en el Gran Rex, para un nuevo show que anuncian como la “despedida histórica” del grupo.

Vuelven "porque sí", aseguran como previa al show que darán en agosto en donde repasarán momentos históricos del grupo y situaciones creadas para este reencuentro con su público Prensa

Habrá que esperar para el retorno de estos tres humoristas, ya que la fiesta que prometen recién será el 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026 con un show que, al parecer, marcará el reencuentro final con su público. Para ello, recurrirán a una recorrida por sus personajes más reconocibles, sus sketchs y los momentos más emblemáticos de este trío de humor que dejó su huella en el circuito del teatro comercial. De hecho, cuando cumplieron dos décadas de vida sus espectáculos ya habían sido presenciados por 3.500.000 espectadores en las 8 temporadas en Carlos Paz y Mar del Plata, las 6 que hicieron en Buenos Aires y sus giras nacionales e internacionales.

“Porque hay historias que no cierran solas. Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo”, asegura el comunicado de prensa que culmina con una afirmación al estilo que manejaron siempre: “Midachi vuelve..., ¡porque sí!“.

Los integrantes de Midachi en sus inicios cuando ya circulaban por programas televisivos Prensa

Las primeras presentaciones de este trío de humor fueron en la lejana temporada de 1983. Era un tiempo en el cual Chino Volpato y Miguel del Sel todavía se ganaban el pan como profesores de gimnasia y Dady Brieva trabajaba como empleado público. En paralelo, empezaron a presentarse en peñas de Santa Fe, su tierra natal. Con el tiempo, se animaron a probar suerte en Córdoba y, desde ese momento, no pararon. Recorrieron el país y, en 1988, se instalaron en el Lola Membrives, de Buenos Aires.

“Con el grupo hicimos una actividad muy intensa hasta que nos separamos, en el 94. Veníamos de dos años de andar camino y facturar. Nos costaba mucho divertirnos. Estábamos subidos a un tren que no paraba y donde siempre había alguien que te decía: ‘Cómo vas a dejar, nos llamaron de tal lado, vamos...’, y ahí íbamos. Empezaron a ofrecernos cosas individuales, cada uno tenía ganas de hacer algo particular y estaba claro que el grupo no contenía esas necesidades. Y nos disolvimos, en pleno éxito. En 2000 nos volvimos a juntar y fue algo muy mágico. La verdad que la pasamos muy bien, gozamos mucho arriba del escenario. Y pasó algo interesante también. Ya no teníamos la presión de tener que ganarle a alguien, nos juntamos porque teníamos ganas y estuvo buenísimo”, reconoció Dady Brieva en un artículo de LA NACION publicado antes de las funciones en el Teatro Ópera, en donde presentaron 20 años no es nada. El mismo actor señaló en aquella oportunidad que estaban “más pelados, más gordos, más canosos”, pero que su relación con el público estaba “intacta”.

El trío junto a Susana Giménez

Aquella vez, las imitaciones de Bandana, Mambrú, Jennifer Lopez, Luis Miguel, Piñón Fijo, Diego Torres fueron parte de la mesa servida para ese reencuentro. Lógicamente, también estuvieron La Tota y La Pochola, dos personajes claves de esta factoría del humor.

En estos más de 40 de vida, dos de ellos tomaron caminos distintos en otro escenario: el de lo político. Miguel del Sel fue un referente del Pro (fue diputado, fue candidato a gobernador de Santa Fe en 2015 y llegó a ser embajador en Panamá, en 2017), mientras que Dady Brieva siempre se identificó con el peronismo. “La verdad es que como cualquier grupo de amigos, en los camarines siempre charlamos de todo: de fútbol, de minas y de política también, aunque nunca fue un tema al que le diéramos mayor importancia. Pero más allá de las diferencias que tenemos con Miguel, siempre lo hemos apoyado, fuimos a acompañarlo cuando asumió como diputado y también lo hubiéramos acompañado si llegaba a la gobernación”, sostuvo Dady Brieva en otro reportaje.

La imagen para el regreso que traza un puente entre sus inicios y el momento elegido para la despedida Prensa

Así como Los Chalchaleros fueron y volvieron y se despidieron varias veces, el trío de humor también lo hace “porque sí”. A 43 años de su gestación y 5 de la última vez que compartieron un escenario, el reencuentro para despedirse de sus fanáticos será con 4 funciones en el Gran Rex, la sala teatral más grande del país, con entradas ya disponibles en la página tuentrada.com.