“Volar roto”: biografía escénica de un bailarín imbatible y tenaz

Series y filmes que cuentan biografías hay muchas, también obras de teatro, pero pocas son sobre el mundo de la danza. En septiembre llega a la cartelera porteña una rara avis que vuela, aunque tenga mucho más que un ala herida.

Al bailarín del Teatro Colón y coreógrafo Leonardo Reale le pasaron muchas cosas. Se repuso a una cirugía de columna y a un cáncer, y sin embargo nunca se bajó de los escenarios. Con el tratamiento oncológico llegó la reflexión sobre el propio camino y la sensación de que se podían unir algunos puntos: la creación siempre había sido lo que permitía salir de cada laberinto.

Así llegó a crear Volar roto, una obra de danza-teatro, con dos intérpretes en escena, que ponen el cuerpo a múltiples personajes. El bailarín Emiliano Pi Álvarez, con un recorrido en la danza contemporánea y el teatro musical, encarna a Reale desde su infancia y el descubrimiento de la danza hasta su actualidad como coreógrafo y director. A él se suma el actor y dramaturgo Sebastián Pajoni, que representa antagonistas e inspiraciones que fueron dejando huellas en el camino de Reale: el hostigador que le hizo bullying, el aviador Jorge Newbery, el bailarín Jorge Donn.

Álvarez Pi y Reale, intérprete y autor de una misma biografía, atravesados por el vuelo Camila Godoy

“Durante el tratamiento oncológico miré con perspectiva todo lo que había pasado y me di cuenta de que siempre seguía para adelante –afirma Reale–, no me quedé quieto ni siquiera con la operación de la columna. Me di cuenta después, cuando entendí que justo en ese momento creé mi obra Bastones dorados”.

Haber parado la pelota algunos meses le dio el tiempo para escribir este relato que ha zurcido sueños y frustraciones. Los recuerdos lo fueron llevando a los vínculos con la abuela, la maestra de danza y los grandes sueños de cruzar el mundo. “Cuando entra en escena Jorge Newbery habla con un Leo niño que hace avioncitos de papel –explica–; hablan sobre lo lindo del volar y sobre las tragedias del volar. Pero ese nene, en vez de ir a achicarse por la tragedia quiere volar más todavía”.

Todo el proceso creativo se realizó sobre el cuerpo de otro bailarín. “Yo soy todos los Leo, desde los 9 años hasta hoy”, detalla Emiliano Pi Álvarez. “Y en ese proceso descubrí que él es como un niño todo el tiempo. Es un gran soñador”.

Reale realizó el proceso creativo sobre el cuerpo de otro bailarín: “Yo soy todos los Leo, desde los 9 años hasta hoy” Camila Godoy

La primera vez que Pi Álvarez vio una obra de danza clásica en su San Juan natal fue en una gira de la que Leonardo Reale formaba parte. “Era una gala de ballet, bailaba Diana y Acteón. Y yo me dije ‘quiero hacer eso’ –recuerda–. Después lo tuve cerca porque fue mi director en el Ballet Metropolitano, pero aunque está acostumbrado a ponerse a la cabeza de proyectos, tiene la humildad suficiente para decir ‘hasta acá puedo, hasta acá no’. Para recibir propuestas, para disentir... Ha sido un proceso muy amable”.

En ese recorrido aparece la fascinación y el homenaje a Jorge Donn como un faro. Las marcas de su maestra de ballet, en la voz de Eleonora Cassano. Una variación de El Corsario bailada sin música. Sin embargo, este biodrama no se centra en el baile. “Si bien hay movimiento, lo contamos por medio de la palabra –advierte Reale–, es una obra sobre la persona, más que sobre el bailarín”. Y advierte: “no creo que haga falta sufrir para crear. Esta obra hace hincapié en la necesidad de salir adelante. Poder volar, aunque sea roto”.

Para agendar

Volar roto, de Leonardo Reale. En el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, Sala Cortázar, los miércoles de septiembre, a las 20. Entradas desde $ 25.000.