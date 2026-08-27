La historia detrás de la pelea entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel: de amigos y socios a enemigos judiciales

El escándalo que enfrenta a Tini y a Alejandro Stoessel, su papá, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo y volvió a poner en el centro de la escena una vieja disputa entre el productor y Marcelo Tinelli.

Durante casi dos décadas, Tinelli y Stoessel compartieron proyectos, oficinas, éxitos y una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, el fenómeno de Patito Feo, la ficción juvenil que conquistó al público argentino y se convirtió en un negocio internacional, terminó por ubicarlos en veredas opuestas. Lo que comenzó como una diferencia laboral derivó en una extensa batalla judicial y dejó una herida familiar que Tini transformó, muchos años después, en canción.

Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel: de socios a enemigos Archivo

El vínculo entre los dos productores se remonta a comienzos de los años 90. Stoessel fue director de VideoMatch y acompañó a Tinelli en momentos decisivos de su carrera. Cuando el programa dejó Telefe para mudarse a Azul Televisión, en 1999, aceptó seguirlo y asumir la gerencia de programación del canal. Más tarde, con el desembarco del conductor en eltrece, se convirtió en gerente de contenidos de Ideas del Sur.

¿Cuál fue el conflicto entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel?

La sociedad comenzó a resquebrajarse en 2008, un año después del estreno de Patito Feo. La ficción, protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar, había encontrado rápidamente su público: su primera temporada promedió 18 puntos de rating y la historia trascendió las fronteras gracias a su llegada a Disney Channel en América Latina y Europa.

A la repercusión televisiva se sumó un universo comercial que incluyó discos, espectáculos teatrales, DVD, ropa, útiles escolares y videojuegos. Aquella disputa entre “divinas” y “populares” había dejado de ser solamente una historia para adolescentes: también era una marca de enorme valor económico.

El 18 de diciembre de 2008, Ideas del Sur le comunicó a Stoessel su desvinculación mediante un telegrama de despido. Con esa decisión no solo terminó una relación profesional: también se quebró la amistad con Tinelli. Al año siguiente, el productor comenzó una demanda contra su antiguo socio y la compañía.

El litigio tuvo distintos frentes. Stoessel inició un reclamo laboral y, además, sostuvo que le correspondía participación en la propiedad intelectual de Patito Feo. En el expediente reclamó la reivindicación parcial de los registros y solicitudes de las marcas que componían esa denominación, junto con una indemnización por daños y perjuicios. Según reconstruyó LA NACION, su planteo apuntaba también a obtener una parte de las regalías generadas por la emisión y la explotación comercial del programa.

La Justicia terminó fallando a favor de Marcelo Tinelli, generó un quiebre definitivo en la amistad que ambos mantenían e impactó en la dinámica de la familia Stoessel

La batalla se prolongó durante casi seis años. En marzo de 2015, la Justicia desestimó en primera instancia la presentación del productor. Stoessel apeló, pero en noviembre la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la resolución favorable a Ideas del Sur y a Tinelli. El padre de Tini fue condenado a pagar las costas del proceso, una suma millonaria que habría derivado en el embargo de sus cuentas.

Tinelli mantuvo silencio ante los medios, aunque replicó en las redes sociales algunas publicaciones sobre el resultado judicial. Stoessel, en cambio, dejó un mensaje cargado de amargura: aseguró que, cuando dos personas conocen la misma verdad, la justicia está en la conciencia y no necesariamente en el fallo de los jueces.

La reacción de Tini ante el conflicto entre su padre y Tinelli

Tini recordó públicamente el día en que su padre le había contado la idea de hacer Patito feo y afirmó que para ella siempre sería su creador. Francisco Stoessel también cuestionó la decisión judicial. Así, un conflicto que había nacido entre dos figuras centrales de la televisión terminó convertido también en una causa familiar.

La historia volvió a cobrar fuerza en 2024 con “Ángel”, una de las canciones de Un mechón de pelo. Sin mencionar a Tinelli, Tini reconstruyó el despido ocurrido en diciembre de 2008, habló de traición y dejó ver cuánto había afectado aquel episodio a su familia. “2008, diciembre, fue un viernes/ Ojos que no ven, traición que no sientes/ Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?/ ¿Cómo se perdona?, ¿Cómo te arrepientes?“, reza la canción. El juicio había terminado nueve años antes, pero la artista reveló que, puertas adentro, sus consecuencias continuaban vivas.

Hubo algunos gestos posteriores. En 2019, al recibir el Martín Fierro por los 30 años de VideoMatch y ShowMatch, Tinelli incluyó a Stoessel en sus agradecimientos. Más adelante aseguró que conservaba cariño por él y que se había interesado por su salud durante una internación. Sin embargo, aquella dupla que durante años avanzó en la misma dirección nunca volvió a recomponerse.