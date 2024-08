Darío Barassi se descompensó mientras conducía su programa y terminó internando

Escuchar

Darío Barassi se descompensó durante las grabaciones de su programa Ahora caigo (eltrece) y tuvo que ser atendido de urgencia en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, horas más tarde utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre su salud.

Como todos los días, el humorista se dirigió a los estudios del canal para conducir su exitoso programa de juegos, pero en plena conducción se sintió mareado y la producción no dudó en llamar inmediatamente a una ambulancia. Pese a que los médicos determinaron que sufrió un pico de presión, por su seguridad, tuvo que permanecer unas horas internado.

Darío Barassi compartió una foto para llevar tranquilidad a los que se preocuparon por su salud. Foto/Instagram: @dariobarassi

“Ay, Diosito. Ya llévame. Nada grave. Control, nomás”, escribió sobre la historia que compartió en las últimas horas a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 4.9 millones de seguidores. Con una imagen en blanco y negro, el humorista se rio de lo que le sucedió y se mostró recostado en la cama de la clínica apuntando con el dedo hacia el cielo. Luego, Darío Barassi compartió otra imagen en la que se lo puede ver disfrutando de la playa con su hija, por lo que escribió: “Quiero estar así”.

No obstante, horas más tarde se grabó en su hogar ya sano y salvo. “Ya de vuelta en casa. Harto del tema del estrés y del cansancio”, señaló en una historia, y luego añadió: “Hola gente, ¿cómo va? Estoy perfecto en casa. Fui a grabar y tuve una subidita de presión. Medio que me mareé un poquito. Fue una ambulancia, me chequeó y me controlaron todo. Todo salió perfecto. Nunca tuve presión alta y hoy tuve, y decidimos suspender”.

Además, el conductor le agradeció a todos por la preocupación y los mensajes recibidos, aclarando que todo fue un pequeño contratiempo que no pasó a mayores. Tal como indicó, en los próximos días volverá a grabar uno de los programas de juegos más vistos en la televisión argentina.

