Darío Barassi hizo un descubrimiento con su hija más pequeña y causó furor en redes

No sería la primera ni la última vez que nos enteramos de algo que jurábamos conocer, incluso, si aquello convivió con nosotros durante décadas, y eso le pasó a Darío Barassi; pero no solo a él, sino a muchos otros cuando vieron su video en las redes sociales. Es que el conductor hizo un descubrimiento y lo compartió con sus seguidores, motivo por el que no tardó en generar todo tipo de reacciones.

Darío Barassi junto a su esposa y sus dos hijas (Foto: Instagram/@dariobarassi)

“Sentate porque te vas a caer de cu... Así te lo digo, eh. No es un chivo ni nada de eso”, comenzó diciendo, emocionado en el clip que publicó con los cinco millones de personas que lo siguen en Instagram.

“Todo el mundo sintió que algo cambió cuando vimos la escena en la cual Diego Peretti descubre que la canción del ‘Feliz cumpleaños’ y la de ‘El payaso plim plim’ tienen la misma melodía, ¿no?”, preguntó refiriéndose al segmento de la película Tiempo de valientes (2005). Acto seguido, se puso a cantar y comparó los clásicos infantiles para dejar en claro esta idea.

“Bueno, uno de los beneficios de ser padre es haber descubierto esto que ni vos ni nadie en el mundo entero lo sabe”, señaló, y siguió: “Estaba con Inés (su hija de un año) jugando... Siempre que es un quilombo mi casa empezamos a cantar ‘A guardar, a guardar cada cosa en su lugar’. Mi suegra le enseñó hace poco la canción ‘Aserrín aserrán’”.

“¿Te diste cuenta? ¿Voy de vuelta?”, preguntó. Luego, le habló a aquellos seguidores que quedaron atónitos por la noticia. “Levantate del piso y poné: ‘Gordo genio’. Chau”, completó.

“¡Fue un plagio de las jardineras porque el aserrín aserrán es legendario”; “Noooo, nunca lo había pensado, sos un genio Darío”; “Los que somos padres hace rato que lo descubrimos, ahora le toca a ustedes, los padres de estas etapas”; “Toda una vida sin darme cuenta!! ¡Gracias Darío genio!!” y “Ya no voy a dormir tranquilo esta noche, basta de revelar conspiraciones cómo estás que uno no vive tranquilo”, fueron solo algunos de los miles de comentarios que recibió.

Darío Barassi cumplió el último deseo de su mamá y emocionó a todos

En noviembre del año pasado, el conductor de 100 Argentinos Dicen (eltrece) recibió la peor de las noticias: su madre murió luego de dar una larga lucha contra el cáncer de páncreas. A cinco meses de su partida, el actor y humorista compartió con sus seguidores el emotivo homenaje que le realizó.

La mamá de Darío Barassi falleció en noviembre del año pasado tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas (Fuente: Isntagram/@ dariobarassi)

“Mi vieja nació en San Juan. Tierra árida entre marrón y colorada, viento zonda que es caricia cálida, montañas majestuosas y sequedad dura. Más no se puede pedir, es bella mi provincia. Pero uno siempre anhela y busca lo que no tiene. En este caso agua. Y así fue como mi vieja desarrolló una fascinación con el mar”, comenzó el conductor, acompañando sus palabras con algunas postales familiares en la playa, durante su infancia.

“Ella necesitaba el mar. Cada vez que podía huía al mar y la veías disfrutar. Sus bikinis, su sapolan de zanahoria, su pucho, sus lonetas para la arena, sus caminatas, sus pies en el agua. Mi vieja es mar”, añadió.

Luego de dar a conocer una tierna anécdota de su infancia en la playa, dejó en claro que por ese motivo tomó la decisión de despedirla allí. “Me vine a Cariló un martes, para estar lo más que pueda en silencio. Pero también tenía otro objetivo. Necesitaba despedir a mi vieja en el mar. Su lugar”, contó, y precisó: “Era un poco su deseo, ella quería ser mar una vez que terminara esa lucha imposible contra el cáncer. Después, por motivos personales, eligió que su destino sea tierra sanjuanina junto a sus padres. Respetamos, compartimos y cumplimos su voluntad. Pero me quedaba este pendiente”, concluyó.

