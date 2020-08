DC FanDome: revelan las primeras escenas de la nueva película de Batman

Robert Pattinson, el nuevo rostro del Hombre Murciélago en el cine

Fueron casi tres minutos poderosos, oscuros, frenéticos, elocuentes. Ilustrados con una frase estremecedora del Hombre Murciélago, que quedará como primer testimonio de su regreso a la pantalla. Cuando alguien le pregunta quién es, responde, levantando brevemente la cabeza: "Soy la venganza".

Las primeras imágenes del nuevo Batman, un puñado de escenas que dejaron (con perdón del lugar común) las ganas de ver mucho más y se conocieron poco antes de las 22 de este sábado, al término de una presentación de media hora que inició muy brevemente Robert Pattinson, el nuevo rostro del Hombre Murciélago en el cine, y desarrolló después Matt Reeves, director de la película, a lo largo de media hora.

Fue el momento más esperado, sin dudas, de toda la jornada del DC FanDome, el encuentro virtual que la usina creativa dueña de la marca Batman y los estudios Warner eligieron como primer trailer-adelanto de la película que se encuentra en pleno rodaje y tiene proyectado su estreno mundial en octubre de 2021.

Reeves se excusó explicando que apenas se filmó entre el 25 y el 30% de la totalidad del film. Pese a ello, los brevísimos fragmentos presentados dieron ya una idea a partir del montaje elegido de cuál será la identidad del retorno de Batman. Ante todo, veremos a un héroe mucho más joven y estilizado, pero a primera vista mucho más atribulado e inseguro que sus maduros predecesores (Christian Bale y Ben Affleck). Pattinson luce en su rostro lívido la imagen de un hombre atormentado, hasta enfermizo, con los ojos rodeados de una sombra oscura que hace todavía más nítida la palidez de su expresión. En un momento, su imagen recuerda a la de Brandon Lee en El cuervo.

Las imágenes arrancan con el logo de Warner y el de DC impresos en rojo y con trazo escueto sobre un fondo negro. Vemos a un hombre enmascarado atacando (y quizás a punto de asesinar) a una persona que está en el suelo dentro de una oficina, y luego varias señales que parecen pistas o llamadas al héroe para que enfrente al villano. "No más mentiras", "De parte de tu amigo secreto", "Vamos a jugar a un juego, vos y yo", dicen las marcas y las leyendas.

Parecen indicios clásicos del juego del gato y el ratón que propone el Acertijo en la tradición de las aventuras del Hombre Murciélago. "Van a ver a Paul Dano interpretando a un Acertijo que nunca vieron anteriormente", adelantó Reeves en su exposición. Pero son solo conjeturas, porque Batman tendrá que resolver, según anticipó el director, una "colección de asesinatos" cometidos en Ciudad Gótica, un lugar contaminado por la corrupción.

Allí se moverán también el Pingüino de Colin Farrell ("alguien a quien no le gusta que lo llamen Pingüino", señaló Reeves), y la Gatúbela de Zoe Kravitz, aunque el director siempre habló de ella por su nombre real, Selina Kyle. "Tampoco a ella la veremos como la habíamos visto hasta ahora. Es un personaje completamente nuevo", pronosticó Reeves. Y al grupo se suma el comisionado Gordon interpretado por Jeffrey Wright, al que vemos en la escena de un crimen, linterna en mano y rodeado de policías.

Hay brevísimos vistazos del Batimóvil, de la Batimotocicleta y de la Baticueva. También una pelea entre Batman y una banda de personajes maquillados con pintura blanca y negra, lejanamente parecidos a las bandas de skinheads. Y una frase: "Si eres la justicia, por favor no mientas".

Esta última referencia es la que para Reeves deja a la vista las diferencias entre el nuevo Batman y sus predecesores. Al director no le interesa volver a contar el origen del personaje. Quiere mostrarlo ya en movimiento como un justiciero, un "vigilante" (usó la palabra en inglés) dedicado a luchar de raíz contra la corrupción. "No se trata de mostrar de nuevo cómo Batman trabaja sus miedos, sino cómo va construyéndose a través del tiempo para convertirse en lo que es. Vamos a ver a un Batman que se pone en movimiento asumiendo sus errores mientras trata de cumplir con la máxima fantasía, el máximo sueño que tiene. Es el Batman de los primeros días, alguien que está muy lejos de ser perfecto. Lo vemos en plena transformación. Y todo eso nos ayuda a ponernos en los zapatos del personaje", señaló.

Al respecto, recordó un consejo que le dio Bale, el Batman de la trilogía del Caballero Oscuro dirigida por Christopher Nolan, a Pattinson. "Le recomendó que se pusiera el traje de Batman y actuara con él como si fuera un ser humano, no un personaje heroico", explicó Reeves.

La atmósfera de las imágenes es propia de una historia de la serie negra. Reeves lo había adelantado en su exposición: la película se identifica con las historias de detectives, con los thrillers más clásicos, con relatos de misterio y de acción. "La pregunta más importante que Batman se hace es qué es el bien, porque empieza a descubrir las raíces de la corrupción en Ciudad Gótica".

¿Influencias? Las enumera Reeves: "Barrio chino, porque también es una historia sobre la corrupción. Contacto en Francia, porque esta historia también está enraizada en las películas policiales y de acción de los 70. Taxi Driver, porque tratamos de entrar en la psiquis más profunda de una persona".

Y también veremos, según adelanta el director, cómo los habitantes de Ciudad Gótica observan con recelo inicial a un personaje que todavía no está construido del todo. "Ver a un tipo vestido de hombre murciélago puede ser peligroso para muchos. Todavía no está en la ciudad la visión del personaje en el que finalmente se convertirá. Muchos todavía no saben quién es, cómo es, qué hace".

Con Pattinson como figura central ("lo elegimos porque es un camaleón", se entusiasmó Reeves), The Batman es una película que, según su director, funciona como una bola de nieve que va creciendo y adquiriendo su forma en pleno movimiento. "No es un personaje inmaculado -concluye el director-. Hasta vamos a ver rasgaduras en su capucha".