A 40 años del estreno: ¿Qué fue la vida de Michael Schoeffling, el protagonista de Se busca novio que huyó de Hollywood?

Los cuarenta años del estreno de Se busca novio encuentran a su protagonista femenina, Molly Ringwald, al frente de una de las grandes apuestas de la temporada, la serie Feud: Capote vs. The Swans. Después de haberse ausentado de Hollywood por un tiempo, la actriz que se convirtió en una de las personalidades más famosas de los años ochenta y fue considerada la adolescente estadounidense modelo, vuelve a pesar fuerte en la industria. El actor que interpretó a su interés amoroso en aquel film icónico, Michael Schoeffling, no corrió con la misma suerte.

Molly Ringwald y Michael Schoeffling en una escena de Se busca novio

En aquella película, que marcó el debut en la dirección del guionista John Hughes, Schoeffling interpretó a Jake Ryan, el chico más popular de la escuela, del que se enamoraba perdidamente la protagonista. Solo ese film le bastó para convertirse en uno de los galanes jóvenes más importantes del momento. Posters con su imagen convivían en los cuartos de las adolescentes de los ochenta con los de Matt Dillon, Tom Cruise y Rob Lowe.

Todo indicaba que aquel muchacho alto y fornido que, además, actuaba bien, tenía un futuro prometedor dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su carrera fue tan corta como meteórica fue su fama . Tras aquel film, protagonizó Loco por ti (1985), junto a Matthew Modine y Linda Fiorentino. Después, llegaría su participación en Mi mamá es una sirena, en el que compartió elenco con Cher, Christina Ricci y Winona Ryder. La última vez que se lo vio en pantalla fue en 1991, en el drama de época El triunfo de un sueño, que lo tuvo al frente del reparto, junto a Gabrielle Anwar, y que también marcó su debut como director. Luego, se esfumó.

Michael Schoeffling y Gabrielle Anwar

Schoeffling nació en Pensilvania y fue criado en Nueva Jersey. Comenzó trabajando como modelo a principio de los años ochenta para la revista GQ y el hoy cuestionado fotógrafo Bruce Weber. Fue él quien le aconsejó que probara suerte en la actuación y le pagó clases en el prestigioso Instituto Lee Strasberg en Manhattan.

A primera vista, si se tiene en cuenta que no contaba con ningún antecedente, podría decirse que tuvo suerte en ser elegido para participar de Se busca novio, pero la misma Ringwald confesó que en realidad no le resultó sencillo. Cuando Hughes vio a la actriz en la película Tempestad, quedó impactado con su actuación y con su apariencia. Tanto, que comenzó a escribir un guion para ella. Por eso, no tuvo que esforzarse, y ni siquiera audicionar, para conseguir el papel de Samantha. El caso de Schoeffling fue bien distinto.

Él sí tuvo que presentarse a varios castings. Y en la etapa de audiciones estuvo a punto de perder el papel en manos de Viggo Mortensen. En 2011, Ringwald admitió en Access Hollywood que con el tiempo había perdido el contacto con Schoeffling, y que originalmente había querido que la estrella de El Señor de los Anillos interpretara a Jake: “Me hizo temblar las rodillas” , reveló.

Pero, ¿por qué el actor desapareció después de haber participado de una decena de películas? Porque, según informó el New York Times en 2016, decidió formar una familia y dedicarse a diseñar y fabricar muebles. El U.S. Sun, a su vez, indicó que Schoeffling es el director ejecutivo de su negocio de “carpintería y muebles”, que se centra en “artículos hechos a mano”.

El actor, junto a Winona Ryder en Mi madre es una sirena

“Es un tipo de persona muy diferente”, le dijo su esposa, Valerie Robinson, a People en 2014. Y agregó que el estilo de vida que mantiene la exestrella es muy distinta a la que llevaba en las últimas décadas del siglo pasado: “Es una persona solitaria y muy respetuosa de su privacidad”, agregó.

El actor y Robinson son padres de dos hijos, Zane y Scarlett. De hecho, él ha hecho en raras ocasiones apariciones en las redes sociales de su hija, una modelo que también se dedica a la actuación. En 2020, la joven compartió una publicación en la que aparecía ella misma cuando era un bebé, sostenida en brazos de ambos padres, con la leyenda “papá, mamá y un dulce angelito”. “Él es un hombre feliz”, definió su esposa, a modo de resumen de lo que es la nueva vida de aquel galán que parecía tenerlo todo para conquistar Hollywood y, al igual que Ringwald, se sintió abrumado por la fama.

