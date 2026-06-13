De Anya Taylor-Joy a Bill Gates: todas las celebridades que estuvieron en el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026

LOS ÁNGELES.- La selección de Estados Unidos goleó por 4 a 1 al combinado de Paraguay, en su debut en el Mundial 2026. Sin embargo, la cátedra de fútbol de los dirigidos por Mauricio Pochettino rivalizó con el glamour de las tribunas del SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles, donde se hicieron presentes desde estrellas de cine y cantantes, hasta empresarios, exdeportitas e íconos de la moda.

Una de las presencias más comentadas en redes sociales fue Anya Taylor-Joy. La actriz y modelo fue captada en las tribunas del estadio junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, disfrutando de una bebida y del buen juego de la selección anfitriona.

Anya Taylor Joy junto a su esposo Malcolm McRae en Los Ángeles

La actriz argentina-estadounidense presenció la victoria de los locales luciendo una camiseta de la selección argentina. Nacida en Miami, la protagonista de la serie “Gambito de dama” vivió desde muy pequeña y hasta cumplir seis años en Buenos Aires, experiencia que le produjo una gran simbiosis con el país.

Por otro lado, la transmisión oficial del partido enfocó al magnate y gurú tecnológico Bill Gates observado el encuentro que de inicio a fin dominó Estados Unidos. Al empresario se lo vio con sus característicos anteojos y su habitual vestimenta atravesada por la sobriedad.

Bill Gates, presente en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Además de Taylor-Joy, la lista de figuras relacionadas al cine y a los sets de filmación hollywoodense, se extendió y alcanzó tanto a actores como directores. Por el segmento masculino estuvieron los actores ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Jamie Foxx, quienes fueron detectados por los aficionados en el estadio, atestiguaron su presencia con imágenes y videos difundidos en redes sociales.

A ellos se les sumó Tom Cruise, Owen Wilson y Rob Lowe. Pero además, fue visto en uno de las plateas el director y creador de Star Wars George Lucas.

George Lucas, presente en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Sin embargo, tampoco faltó representación femenino: las actrices Sofía Vergara, Halle Berry y la empresaria de la moda Paris Hilton, también dijeron presente en el estreno mundialista.

Como si fuera poco, a la lista de estrellas de Hollywood se sumaron reconocidos artistas internacionales. En la previa del partido, durante la tercera ceremonia de inauguración del Mundial 2026, hicieron bailar y cantar a las 70.000 personas en el SoFi Stadium la cantante brasileña Anitta, la tailandesa Lisa y el rapero norteamericano Future. La tríada fue invitada a presenciar el partido.

Vergara y Wilson dialogan antes del encuentro

No obstante, el plato fuerte llegó tras un receso de 10 minutos en el que los jugadores ingresaron al terreno de juego para hacer el calentamiento precompetitivo: la multipremiada cantante pop Katy Perry cerró la ceremonia inaugural.

Más tarde, fue vista en una platea disfrutando del partido junto a su prometido, el exprimer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La pareja observando el partido entre EE.UU. y Paraguay

Por otro lado, quien fue ponchado por el director de cámara de la transmisión fue el cantante canadiense Justin Bieber y su esposa Hailey. A su vez, el conocido youtuber norteamericano Darren Jason Watkins Jr (más conocido como Speed), estuvo en uno de los palcos realizando un stream del partido y reaccionando a los goles.

Justin y Hailey Bieber en el debut de Estados Unidos

Finalmente y acostumbrado a que la gente lo atosigue por una foto o un autógrafo, quien no se quiso perder la cita mundialista fue David Beckham, aunque en redes sociales muchos usuarios dejaron entrever su sorpresa al no verlo junto a su esposa Victoria, excantante de las Spice Girls.

El protagonista de Titanic, presente en Los Ángeles

Y por si no fuera poco, en las gradas y trabajando para una señal de noticias deportivas, estuvieron el el francés y campeón del mundo en Francia 1998, Thierry Henry, y el máximo goleador de Suecia, Zlatan Ibrahimović.

Si bien se esperaba la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario eligió no acudir al partido. Esta semana había sido abucheado en Nueva York cuando se acercó a la tercera final de la NBA entre New Yok Knicks y San Antonio Spurs.

Por el lado latinoamericano, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, se acercó al SoFi Stadium para ver el debut del primer seleccionado sudamericano en la competencia mundialista.