De Georgina Barbarossa a Marcelo Tinelli: los famosos que se sumaron al trend de los años 80

Dicen que todo vuelve y ahora, gracias a la inteligencia artificial, es más sencillo rememorar viejas épocas e incluso permite abrir la imaginación a diferentes diseños de tiempos pasados. En la última semana, en redes sociales se volvieron virales fotos de personas que le pidieron a la IA recrear una ambientación con estilo de los años 80, pero con su rostro actual. Así se vieron múltiples diseños coloridos, con atuendos aeróbicos, jopos altos y rulos largos. La tendencia ganó tanta preponderancia que hasta los famosos no quisieron quedarse atrás.

El modo retro de los famosos

Este juego se volvió tan llamativo en las redes sociales que hasta los famosos se sumaron a la tendencia. Una de ellas fue Georgina Barbarossa, que lo hizo para promocionar su programa A la Barbarossa en Telefe.

El estilo 80 de Georgina Barbarossa, Marcelo Tinelli y Soledad Silveyra (Fuente: Instagram)

Soledad Silveyra, Marcelo Tinelli, Araceli González, Ángel De Brito y hasta Sabrina Rojas se unieron a esto y añadieron a las historias de Instagram aquellas fotos con atuendos que rememoran a la década de los 80, cuando abundaba el estilo de ropa deportiva con colores chillones, peinados exuberantes y maquillaje llamativo.

El estilo 80 de Iliana Calabró, Sabrina Rojas y Araceli González (Fuente: Instagram)

Iliana Calabró también fue una de las celebridades que vendió su programa Iluminadas (TV Pública) con un look con lunares, vincha y temática colorida en el estudio de televisión, como solían decorarse hace años.

Así luce Ángel De Brito en modo 80 (Fuente: Instagram)

Dentro de las que más llamaron la atención, Evangelina Anderson y María Fernanda Callejón se llevaron todos los aplausos por la temática descontracturada y el pelo suelto y alocado que las caracterizó. Además de un maquillaje simple, pero que en los 80 era muy utilizado.

El estilo 80 de María Fernanda Callejón y Evangelina Anderson (Fuente: Instagram)

Entre tanto, otros famosos que también fueron parte de este mood son: Verónica Lozano, Rodrigo Lusich, Lourdes Sánchez, Cande Ruggieri y Gustavo Conti.

Paso a paso para convertir una foto en modo 80s