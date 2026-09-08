De Georgina Barbarossa a Marcelo Tinelli: los famosos que se sumaron al trend de los años 80
Las celebridades argentinas no quisieron quedarse atrás y aparecieron en sus respectivas redes sociales con fotos hechas con IA en modo retro
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Dicen que todo vuelve y ahora, gracias a la inteligencia artificial, es más sencillo rememorar viejas épocas e incluso permite abrir la imaginación a diferentes diseños de tiempos pasados. En la última semana, en redes sociales se volvieron virales fotos de personas que le pidieron a la IA recrear una ambientación con estilo de los años 80, pero con su rostro actual. Así se vieron múltiples diseños coloridos, con atuendos aeróbicos, jopos altos y rulos largos. La tendencia ganó tanta preponderancia que hasta los famosos no quisieron quedarse atrás.
El modo retro de los famosos
Este juego se volvió tan llamativo en las redes sociales que hasta los famosos se sumaron a la tendencia. Una de ellas fue Georgina Barbarossa, que lo hizo para promocionar su programa A la Barbarossa en Telefe.
Soledad Silveyra, Marcelo Tinelli, Araceli González, Ángel De Brito y hasta Sabrina Rojas se unieron a esto y añadieron a las historias de Instagram aquellas fotos con atuendos que rememoran a la década de los 80, cuando abundaba el estilo de ropa deportiva con colores chillones, peinados exuberantes y maquillaje llamativo.
Iliana Calabró también fue una de las celebridades que vendió su programa Iluminadas (TV Pública) con un look con lunares, vincha y temática colorida en el estudio de televisión, como solían decorarse hace años.
Dentro de las que más llamaron la atención, Evangelina Anderson y María Fernanda Callejón se llevaron todos los aplausos por la temática descontracturada y el pelo suelto y alocado que las caracterizó. Además de un maquillaje simple, pero que en los 80 era muy utilizado.
Entre tanto, otros famosos que también fueron parte de este mood son: Verónica Lozano, Rodrigo Lusich, Lourdes Sánchez, Cande Ruggieri y Gustavo Conti.
Paso a paso para convertir una foto en modo 80s
- Seleccioná una fotografía en la que aparezcas de frente o en tres cuartos. Debe ser nítida y actual. Si querés que la IA modifique también tu vestuario, elegí una de cuerpo completo.
- Abrí la herramienta de IA que prefieras; en la mayoría de los casos se utiliza Gemini, que resuelve este tipo de cuestiones mejor que ChatGPT.
- Cargá tu propia fotografía.
- Describí cómo querés que se vea la foto estilo 80 y listo.
- Si no entendés cómo crear un prompt, aquí te facilitamos uno: “Cambiá el estilo de esta foto original por una foto vintage con estilo y estética de los años 80, tomada con una cámara fotográfica de película de 35 mm. La imagen tiene que presentar un grano analógico visible pero sutil, destellos de luz (light leaks) suaves en los bordes y una paleta de colores ligeramente saturados con tonos cálidos, sombras azules y tonos pastel retro. La iluminación debe ser suave y difusa, típica de las fotografías impresas en papel fotográfico de la época. Por favor, no modifiques el rostro y preservarlo tal cual luce, a excepción del maquillaje que se utilizaba en los años 80″.
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