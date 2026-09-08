Cómo hacer la foto de los años 80 en Instagram con IA

La tendencia de recrear imágenes de los años 80 es furor en Instagram. De un momento al otro, los usuarios acuden a la inteligencia artificial para rememorar viejos tiempos y publican el resultado en sus historias temporales. Con los looks y la vestimenta de la época, se puede modificar una imagen desde cero y así darle un estilo retro.

Con solo unas instrucciones se podrá modificar la apariencia de una foto DexonDee - Shutterstock

El fenómeno ganó una popularidad inusitada en las plataformas digitales. Es que con un simple paso, una imagen puede transformarse en otra completamente diferente, modificándose la apariencia de la persona: los peinados son más voluminosos y las prendas cobran más vida con colores estridentes.

Como en toda tendencia, se deben seguir una serie de pasos que concluirán con el resultado deseado.

El paso a paso para hacer la foto de los 80

1 Seleccionar la imagen

Elegir una foto de preferencia para que pueda ser editada. Lo aconsejable es que sea una selfie, con un fondo nítido. Cuanto más se adapte a estos parámetros, mejor serán los resultados con la manipulación de la IA.

2 Elegí la IA de preferencia y utiliza el siguiente prompt

Ingresa a ChatGPT u otra inteligencia de preferencia para que la imagen sea retocada. Indicá que querés recrear a la persona durante la década de 80, con elementos característicos de la época.

3 Describí el estilo

A la instrucción general del cambio de estética, se le pueden sumar otros detalles que contribuirán al resultado final: ropa con hombreras, colores llamativos, maquillaje colorido, luces de neón y otros ítems que rememoren aquella época.

4 Generar la imagen

Una vez sugerido el prompt, la inteligencia artificial procesará la fotografía y creará una nueva versión con los rasgos sugeridos, que datan de la estética de los años 80.

5 Compartir el resultado

La parte final del proceso es publicar la imagen en las redes sociales. Aunque el trend comenzó y se hizo viral en Instagram, otras plataformas digitales también participan de la iniciativa.

Las celebridades que se sumaron a la iniciativa

Al ser un fenómeno viral, las celebridades del mundo del espectáculo publicaron sus resultados en Instagram. Desde Soledad Silveyra, pasando por Araceli González y Marcelo Tinelli, diferentes actrices y conductores compartieron la transformación y recibieron elogios.

Soledad Silveyra usó el filtro de los '80

Una de las primeras en sumarse fue Silveyra. Con sus rulos dorados y una campera de jean de la época, la actriz se remontó a los años donde era una de las figuras de la televisión argentina al participar de diferentes tiras y novelas. Para completar la edición, le sumó el tema musical “Girls Just Want to Have Fun” de Cyndi Lauper.

Tinelli, un ícono de aquellos años, se sumó a la tendencia con una foto de cuerpo entero a la que se le modificó el peinado. Con el logo de MTV de fondo, el reconocido presentador televisivo optó por mostrar un saco de color turquesa, hombreras anchas y una remera estampada.