De las librerías argentinas al radar de Hollywood: el sorprendente camino de Conociendo a Didier

Lo que distingue a la autora de este libro y su protagonista es que ambos tienen una afinidad y una historia más que particular. Conociendo a Didier es más que una obra, es una vivencia plasmada y escrita con un sentimiento muy especial: Didier es nada menos que el nombre del hijo que anhelaba tener Renée Gerard. No pudo ser, pero el sentimiento no quedó allí, perduró. Tanto que inspiró a esta escritora a presentar un relato tan fantástico como personal.

“Fue una experiencia intensa”, describe acerca de este cuento de una saga de tres, donde el protagonista que da nombre al título es un niño, que también fuera el amigo imaginario durante la infancia de Gerard. Este pequeño vive en un bosque con vida propia, con una lechuza que lo guía hacia su destino, secretos ancestrales y un entorno donde las flores susurran y los animales interactúan, construyendo una atmósfera que recuerda a los mejores momentos del realismo mágico aplicado a la infancia.

Pero Didier no es un héroe convencional. Es, ante todo, un niño diferente que, sin proponérselo, se convierte en un protector. El mensaje central del libro apunta directo al corazón de la infancia contemporánea: ser distinto no es una carga, es una forma de ser único e irrepetible. En un momento cultural donde la presión por la homogeneidad afecta cada vez más temprano a los chicos, ese gesto narrativo tiene peso político además de literario.

Uno de los puntos más emotivos en la vida del pequeño Didier y de su autora, como mencionamos, es que el hijo que la misma Gérard soñó tener a pesar de todos los intentos y procedimientos y no pudo iba a llamarse exactamente como el amigo imaginario y como el protagonista del libro, formando un tridente de amor que jamás se pudo soltar.

Portada de “Conociendo a Didier”

Gerard es una escritora poco común; proviene del mundo jurídico. Se formó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajó como funcionaria en la Cámara Federal Civil y Comercial del Poder Judicial de la Nación, además de desarrollar proyectos vinculados a la música y la ilustración. Su especialización es en áreas como Propiedad Industrial y Derecho de la Navegación. Paralelamente, cultivó su faceta artística como música y cofundadora de AURE Ilustración Contemporánea, un proyecto que integra dirección visual e innovación en ilustración, con participación en charlas, entrevistas y talleres creativos, acercando propuestas de lectura y arte a distintos públicos.

En un mercado editorial donde cada año aparecen cientos de títulos destinados al público infantil, son muy pocas las obras que logran trascender las librerías para despertar el interés de la industria audiovisual internacional. Ese parece ser el camino que comenzó a recorrer Conociendo a Didier, el debut literario de la escritora e ilustradora argentina Renée Gérard, cuyo universo narrativo ya es analizado por importantes plataformas de streaming con vistas a una posible adaptación al cine de animación.

Lejos de tratarse de un éxito casual, el recorrido del libro responde a una propuesta creativa que combina literatura, ilustración y una mirada profundamente humana sobre la infancia. Concebida como la primera entrega de una saga, la historia introduce un mundo atravesado por el realismo mágico, donde la naturaleza, las emociones y los vínculos familiares conviven en un mismo plano para invitar a los lectores a descubrir mucho más que una simple aventura.

La posibilidad de que la obra dé el salto a la pantalla grande encuentra sustento en varios aspectos. Su riqueza visual, producto de que la propia autora realizó las ilustraciones, le otorga una identidad estética muy definida. Cada imagen no solo acompaña el relato, sino que amplía el universo narrativo, aportando detalles, climas y emociones que dialogan con el texto y construyen una experiencia de lectura integral. Esa unidad artística constituye uno de los mayores atractivos de un proyecto que parece haber nacido con vocación de expandirse hacia otros formatos.

La literatura infantil argentina ha demostrado durante décadas una notable capacidad para cruzar fronteras. Autores como María Elena Walsh, Graciela Montes, Liliana Bodoc o Luis Pescetti consolidaron una tradición reconocida por su calidad literaria y por la profundidad con la que aborda los grandes temas de la infancia. En ese escenario, Conociendo a Didier encuentra su propio lugar al proponer una historia que evita simplificar las emociones y confía plenamente en la inteligencia de sus lectores.

Uno de los aspectos más destacados del libro es la forma en que aborda un tema tan delicado como la muerte. A través de la ausencia de la abuela del protagonista, Renée Gérard construye un relato sensible que evita tanto el dramatismo excesivo como las respuestas vacías. Sin caer en el miedo ni en explicaciones cerradas, la historia invita a pensar que quienes ya no están continúan descansando en un lugar bello, ofreciendo una mirada serena que puede servir como punto de partida para conversar con los niños sobre una de las experiencias más difíciles de comprender.

Ese tratamiento emocional revela una de las principales búsquedas de la autora: transformar la lectura en un espacio compartido entre chicos y grandes. Más que escribir exclusivamente para un público infantil, Gérard imagina sus libros como un punto de encuentro familiar, donde padres, madres, abuelos e hijos puedan detenerse a dialogar sobre los sentimientos, las pérdidas, el amor y la importancia de los vínculos.

Renée Gérard, autora de “Conociendo a Didier”

Incluso la elección del lenguaje responde a esa filosofía. La autora evita limitar el vocabulario a expresiones exclusivamente infantiles. Por el contrario, incorpora palabras nuevas con la intención de despertar curiosidad y generar preguntas. En su visión, un libro también debe ser una herramienta para ampliar el lenguaje, estimular la conversación y fortalecer el aprendizaje a través del intercambio entre generaciones.

La doble condición de Renée Gérard como escritora e ilustradora le permitió desarrollar una obra donde texto e imagen nacieron al mismo tiempo, bajo una única mirada creativa. Esa decisión le aporta una cohesión poco frecuente dentro del mercado editorial, ya que la estética visual no cumple una función meramente decorativa, sino que se integra al relato como una parte indispensable de la narración. El resultado es un universo donde los escenarios, los colores y la naturaleza adquieren un protagonismo tan importante como los propios personajes.

Como destacábamos, antes de publicar este primer libro infantil, Gérard desarrolló una trayectoria vinculada tanto al ámbito jurídico como al artístico, experiencias que terminaron confluyendo en una propuesta literaria personal, donde la sensibilidad convive con una construcción narrativa cuidadosamente planificada.

El creciente interés de la industria audiovisual por Conociendo a Didier tampoco parece responder únicamente al atractivo de su historia. En un contexto en el que las plataformas buscan contenidos con identidad propia y posibilidades de convertirse en franquicias de largo recorrido, el libro reúne varios de los elementos más valorados por la animación contemporánea: personajes capaces de generar identificación, un universo visual reconocible, conflictos universales y un mensaje que trasciende edades y culturas.

Si finalmente el proyecto llega al cine, no solo significará un importante paso para la carrera de Renée Gérard, sino también un nuevo reconocimiento para la literatura infantil argentina, que vuelve a demostrar su capacidad para crear historias con alcance internacional. Porque detrás de la fantasía y del realismo mágico, Conociendo a Didier habla de aquello que nunca pasa de moda: la necesidad de comprender las emociones, aprender a despedirse, cuidar los afectos y descubrir que los mejores libros son, muchas veces, aquellos que siguen generando conversaciones mucho después de haber cerrado la última página.